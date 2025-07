Storie e pratiche di chi prova a farsi carico in Italia del trattamento delle vittime di tortura

Negli ultimi dieci anni Sebastiano Vinci, psicoterapeuta, ha accolto nel suo ambulatorio di Palermo circa un migliaio di vittime di tortura. Era infatti il novembre del 2015 quando l’azienda sanitaria ha attivato uno sportello di salute mentale per minori stranieri non accompagnati e lui ha preso parte al progetto come psicologo clinico, ruolo che ricopre tutt'ora.

“Si avvertì chiaramente il bisogno di una realtà come questa a seguito dell’aumento degli sbarchi nel 2012. Doveva essere un luogo pensato per i minori, ma ben presto ho iniziato ad accogliere chiunque facesse richiesta -racconta Vinci-. È raro che le persone arrivino di loro spontanea volontà. Nella maggior parte dei casi vengono inviate dalle comunità di accoglienza o dai loro legali, che necessitano di una certificazione di tortura per presentare ricorso in caso di rigetto della domanda d’asilo da parte della commissione territoriale. Prendiamo in carico questi ragazzi e queste ragazze e ci occupiamo di stilare relazi