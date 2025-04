Storia di un giovane sarto ivoriano e del suo viaggio-odissea fino a Prato

Abdoul si accorge di Audrey per caso, mentre aspetta il verde sulle strisce pedonali che portano alla stazione di Prato. La sente parlare in francese vicino a un market che vende merce cinese di Wenzhou con i marchi “Abidas” e “Chenel”. Lui è in Italia da qualche anno, fa il sarto, parla poco la lingua e quando ci prova le persone normalmente gli dicono “tornatene al tuo Paese”. Così quando incrocia la voce di questa donna con i capelli tinti gli viene naturale domandarle: “Parli francese?”. Lei annuisce e da quell’incontro fortuito nasce un contatto telefonico. Ci vorrà un anno di silenzio e poi la costruzione a poco a poco di un delicato rapporto di fiducia per dare il la a un’amicizia e a un’inchiesta transnazionale sulle forme che può assumere la criminalità organizzata, scritta di getto su migliaia di post-it colorati.

Abdoul, di cui non facciamo il cognome per la sua sicurezza, nato nel 1984 nel quartiere Akouédo di Abidjan, la capitale della Costa d’Avorio,