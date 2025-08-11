La voce di Nadia, militante dell’Associazione rivoluzionaria delle donne dell’Afghanistan (Rawa), si spezza spesso in cacofonie meccaniche, la connessione è difficile, ma riusciamo comunque a sentirla vicino e ad ascoltare le sue parole preoccupate da Kabul, a pochi giorni dal fatidico 15 agosto. Sono passati quattro anni da quando i Talebani sono arrivati a Kabul e la vita delle donne sprofonda sempre di più nell’inferno.

Ci sono notizie di una recrudescenza della repressione talebana contro le donne, è così?

N Sì, la situazione è molto peggiorata nelle ultime settimane e gli arresti per strada da parte della polizia morale, aumentano ogni giorno. Le donne vivono nella paura continua per la propria sicurezza e per la propria vita. Le ragazze hanno paura ad uscire di casa.

C’è una ragione specifica per questo inasprimento?

N Così governano i Talebani, alimentando la paura, la consapevolezza di non essere mai sicura in nessun posto. Così controllano la popolazione, le donne in particolare. Ogni tanto aumentano la pressione. Un’altra ragione sono i rimpatri dall’Iran e dal Pakistan. Le donne afghane deportate, che hanno vissuto altrove per molti anni, si vestono diversamente e vengono arrestate perché non portano l’hijab nel modo corretto. I Talebani vogliono far capire chi comanda e con quali regole. Più di tutte sono a rischio le donne hazara l’etnia che i Talebani hanno sempre perseguitato.

Che cosa succede alle donne quando vengono arrestate?

N Anche se ci restano pochi giorni subiscono violenze di ogni tipo. Nessuna esce indenne. E, quando tornano a casa, sono umiliate e vessate dalla famiglia che si considera disonorata per colpa loro. Per rilasciarle i Talebani chiedono alle famiglie di firmare un documento nel quale gli uomini si impegnano a far rispettare le regole alle loro donne, altrimenti saranno loro a essere puniti. E chiedono molti soldi. Questi arresti sono anche un business per loro. Alcune, purtroppo, spariscono.

In queste condizioni come cambia il vostro lavoro?

N A volte siamo costrette a fermare i progetti per una settimana o due e poi riprendiamo quando le acque si sono un po’ calmate. Le ragazze delle nostre scuole segrete, ad esempio, nonostante il loro grande coraggio, rimangono a casa. Il rischio è troppo alto. Io stessa sono stata fermata tre volte in un giorno dai Talebani per il controllo dell’hijab. Ma noi dobbiamo comunque andare avanti.

In quali modi i Talebani vi ostacolano?

N Hanno cominciato, ad esempio, a creare problemi alla nostra équipe sanitaria mobile, un furgone attrezzato con medici e infermieri. In questo momento assistiamo i profughi dall’Iran, lungo il confine. Dobbiamo spesso cambiare posto per evitarli. Bloccano il lavoro, chiedono soldi, medicine e cure per i loro parenti. Per non avere problemi dobbiamo presentarci come un gruppo privato, amici che aiutano altri amici o parenti. Se ti presenti come una Ong pensano che tu abbia molti soldi e cercano di approfittarne. E devi essere registrata con il governo altrimenti non puoi lavorare: manager solo uomini, e nessun accenno al sostegno alle donne, nemmeno la parola “donna” deve essere presente nel nome.

C’è una connessione tra il peggioramento della situazione e il riconoscimento del governo talebano da parte della Russia?

N Sì, certo. Più Paesi riconoscono ufficialmente il loro governo più i Talebani si sentono liberi di gestire come vogliono la loro politica repressiva interna. Anche la persecuzione delle donne viene sdoganata. Una conseguenza che sembra lasciare indifferente la politica internazionale.

Avete aiutato i rifugiati afghani dall’Iran, com’è la loro condizione?

N È molto critica. Devono lasciare tutto, in poche ore, i padroni di casa gli portano via quello che hanno, non hanno niente tra le mani. Non c’è lavoro. A Kabul vivono più di sette milioni di persone e non c’è posto anche per loro, gli affitti sono molto cari. Sono più di due milioni per ora e continuano ad aumentare. Si arrangiano con le tende o a casa di parenti, se ne hanno. Ci sono dei campi per rifugiati solo sul confine, per un’assistenza di emergenza, da parte di Ong private. Ma è un aiuto solo temporaneo. Le loro storie sono terribili. Per alcuni il rischio del ritorno è molto alto, come per i militari dell’esercito o funzionari del governo precedente. Ci sono molti casi di arresti, torture, uccisioni.

Ci sono proteste contro i Talebani in questo momento di repressione più forte?

N Poche. Sui social ci sono molte persone che pubblicano video e foto, presi di nascosto, su quello che i Talebani fanno, mentre arrestano le donne o le picchiano. La condivisione di queste immagini è già importante. Qualche protesta c’è stata in Badakhshan, nel Nord del Paese, ma sono finite male, i Talebani gli hanno sparato addosso e molti sono stati arrestati. Il motivo delle proteste era l’oppio. Coltivare oppio è proibito solo al Nord, nelle province del Sud Pashtun come Helmand, continuano a farlo, perché è un business talebano. Per questo sono scattate le proteste dei contadini del Nord. Nonostante tutto, la gente non ce la fa a rischiare. La povertà è enorme e il problema principale, l’unico, diventa come nutrire i propri figli. Non hanno forza né spazio per opporsi.

In che misura le donne hanno accesso alle cure mediche?

N Il sistema sanitario è sempre stato pessimo ma adesso, con i Talebani, è diventato disastroso. Ci sono ospedali privati che costano molti soldi. Negli ospedali governativi non è facile entrare. C’è un grande sovraffollamento, non ci sono letti. Le donne sono accettate solo se accompagnate dal mahram (il parente maschio, ndr). Molte non ce l’hanno e restano fuori. Nelle province è ancora peggio, è difficile anche avere le medicine, costano molto oppure sono di una qualità infima. La maggior parte delle donne partorisce a casa senza nessuna assistenza. La mortalità durante il parto è sempre più alta.

Ci sono ancora delle donne che lavorano nel campo medico?

N Sì, ma soprattutto nelle strutture private. Sono donne che si sono diplomate negli anni passati. Adesso che le scuole di ostetricia e le Università sono chiuse per le donne non ci saranno più laureate o diplomate. I medici maschi non possono curarle e, nei prossimi anni, ci sarà una grande crisi in tutto il settore, specialmente in ginecologia. Le donne resteranno senza assistenza sanitaria, di alcun tipo. Non potranno nemmeno andare da un dentista.

Le donne che lavorano in ospedale devono avere un mahram?

N Sì, per molte di loro è necessario, devono avere un parente maschio che le sorvegli durante il lavoro. Altrimenti devono stare a casa. A Kabul non è obbligatorio ma nelle province sì.

Ci sono donne che collaborano con i Talebani?

N Sì ci sono. Ho visto molte di queste ragazze, sia a Kabul sia nelle province. I Talebani le scelgono all’interno delle madrase femminili e le fanno lavorare. Le reclutano anche dentro le prigioni, con il ricatto, in cambio della libertà. Devono seguire, scoprire e arrestare le donne, diventano spie. Molte lo fanno per i soldi, è l’unico lavoro che possono fare, l’unico modo per non vedere i propri figli morire di fame.

Dal punto di vista politico esiste una qualche debolezza in questo regime?

N Con il riconoscimento ufficiale della Russia e quello più strisciante di altre nazioni i Talebani si rafforzano. Ma ci sono anche scontri interni tra l’ala di Haqqani e quella di Baradar e tra i diversi capi militari e gruppi minori per il controllo delle risorse. Il conflitto interno è tenuto sotto controllo perché conviene a tutti. Penso che staranno lì ancora per i prossimi cinque o sei anni almeno.

Su quali sostegni possono contare?

N Hanno il sostegno economico degli Stati Uniti, che prima era evidente mentre adesso è tenuto più sottotraccia, passa attraverso la Cia e il Pakistan. Continuano a ricevere soldi ma in modo non ufficiale. E prendono denaro anche dal Qatar, dai Paesi arabi. Ai Talebani serve anche un sostegno politico- amministrativo. Ricevono ordini precisi su come gestire il governo in diversi settori, soprattutto dal Pakistan.

Speri che qualcosa possa cambiare nei prossimi anni?

N Ho paura che la nostra prigione resisterà ancora per parecchio tempo. Le sbarre diventano sempre più solide. No, non mi aspetto un cambiamento politico, almeno non a breve termine. Ma credo nel nostro lavoro, nella necessità di coltivare la speranza delle donne, e nella loro capacità di trasformare il disastro in resistenza.

Cristiana Cella, giornalista, fa parte del Cisda, il Coordinamento italiano a sostegno delle donne afghane, che da tempo collabora con Altreconomia. Per seguire i progetti del Cisda e sostenerne l’operato clicca qui

