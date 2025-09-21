Sono i creditori privati (e non la Cina) il vero problema della crisi del debito estero

Sostenere che la Cina sia il maggior creditore del debito estero degli Stati impoveriti è una semplificazione, evidenzia il report pubblicato ad agosto da Debt Justice, organizzazione impegnata sul tema della cancellazione del debito dal 1996.

Analizzando infatti i dati aggiornati della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale (Fmi), Debt Justice ha rilevato l’impatto predominante dei prestatori privati non cinesi sul debito estero di 88 Paesi a basso o medio-basso reddito. Nonostante la sola Pechino (e le aziende ad essa legate) detenga il 13% del loro debito estero totale, i creditori privati internazionali ne controllano ben il 39%. Tra questi ci sono banche, fondi, gestori patrimoniali e trader di petrolio, che in media impongono tassi di interesse quadrupli rispetto alle istituzioni finanziarie internazionali.

Tim Jones, policy director di Debt Justice, elenca ad Altreconomia alcuni dei principali creditori privati: BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Standard Chartered e Glencore.

Con 117 miliardi di dollari in pagamenti ricevuti nel periodo 2020-2025, la Cina, quindi, rimane senza dubbio il maggiore creditore statale al mondo perché pareggia quasi la somma delle quote proprietarie di tutti gli altri Stati (14%). “Non stiamo cercando di dire che la Cina sia esente da responsabilità, ma è fondamentale che le persone abbiano i dati corretti, così che capiscano che i prestatori privati sono molto più potenti di un singolo Stato”. Inoltre, se si prendono in esame i 33 Paesi con debiti esteri più alti o in via di ristrutturazione, le quote rimangono pressoché identiche (rispettivamente 15% per la Cina, 14% per gli altri Stati e 39% per i soggetti privati), segnalando così una tendenza che vede anche le nazioni più in crisi indebitate maggiormente con prestatori privati, piuttosto che con Pechino.

“Noi contrastiamo con i numeri il ritratto che alcuni governi e media occidentali fanno della Cina quale unica ‘colpevole’ della disastrosa crisi di debito del Sud globale”, che alla fine del 2024 ha toccato i livelli del 1994; da un altro report di Debt Justice, infatti, si capisce che gli Stati impoveriti hanno triplicato i pagamenti per il debito estero negli ultimi dieci anni, arrivando a impiegare in media il 15% delle proprie entrate annue. In aggiunta, secondo un’analisi dei dati della Banca Mondiale dell’economista Ilene Grabel pubblicata su Global policy, rivista della Durham University, nel 2023 il debito estero totale dei Paesi a basso e medio reddito ha raggiunto il record storico di 8,8mila miliardi di dollari e i pagamenti erogati in favore dei creditori sono ammontati a 971 miliardi, cifra più alta addirittura dal 1973.

Jones ritiene quindi che i governi occidentali abbiano costruito una narrazione strumentale della Cina che permetta loro di “agire nell’interesse di ricchi creditori privati”. “In molte trattative sull’abbattimento del debito, infatti, il Club di Parigi (organizzazione informale dei 22 Stati più ricchi del mondo che si occupa di negoziare il debito dei Paesi in crisi, ndr) ha concesso condizioni più favorevoli ai creditori privati rispetto che ai governi. Tra 10 o 20 anni si potrebbe riconoscere la necessità della cancellazione del debito e, a quel punto, saranno di nuovo i creditori pubblici ad averne in mano la maggior parte, mentre i privati se ne saranno usciti con enormi profitti. So che è una previsione deprimente ma è ciò che si è già verificato negli anni Ottanta e Novanta con le stesse politiche di oggi”.

Per Debt Justice, dunque, la storia è destinata a ripetersi. La consapevolezza dell’impossibilità di ripagare gli esorbitanti debiti contratti con i privati non arriverà prima di anni di austerità, tagli alla spesa pubblica a scapito dei servizi essenziali e tentativi di salvataggio con ulteriori prestiti da parte della Banca Mondiale e dell’Fmi. Nel 2025 questi ultimi, sempre secondo il report dell’organizzazione, possiedono insieme agli altri finanziatori multilaterali il 34% del debito estero degli 88 Stati più esposti.

“Noi chiediamo un approccio differente non solo per evitare che vengano sprecati soldi pubblici per riscattare i ricchi crediti privati ma anche per scampare l’aumento della povertà e della stagnazione”. A sostegno del suo discorso Jones porta il caso limite dell’Angola che in media negli ultimi due anni ha dovuto bruciare il 63% delle sue entrate annue per ripagare i creditori esteri e, di conseguenza, è stata costretta a decurtare del 55% gli investimenti in salute, educazione ed edilizia.

I tagli brutali non escludono nemmeno le spese per l’adattamento e la mitigazione climatica. Secondo il documento stilato per il Giubileo dalla Catholic agency for overseas development (Cafod), agenzia ufficiale di aiuti umanitari della Chiesa cattolica in Inghilterra e Galles, il 93% degli Stati più vulnerabili al cambiamento climatico è in piena crisi e molti di questi spendono cinque volte di più per il servizio del debito rispetto che per le misure climatiche. “Non c’è giustizia climatica senza giustizia sotto il profilo del debito. Quando ci sono eventi climatici estremi, ad esempio, i governi prendono in prestito ancora più soldi per farvi fronte perché non ci sono finanziamenti a fondo perduto per aiutarli. Così il debito aumenta e non possono prepararsi adeguatamente al futuro. È un circolo disastroso”, conclude.

Per l’analista il sistema dei debiti è un gioco truccato, con regole pensate in modo che alcuni attori non possano mai uscirne vincitori. “È un retaggio del colonialismo”, ricorda. Ad un primo livello c’è che, da quando è nata, la legge che regola i debiti esteri è in mano alle giurisdizioni di Londra e New York “che quindi, qualora i prestatori portassero i debitori in tribunale, spingerebbero questi ultimi al pagamento. Non è un sistema partecipativo”. Ad un livello più profondo, invece, c’è la continuità del sistema economico attuale con quello coloniale “in cui alcuni Paesi erano stati istituiti solo per esportare materie prime” a basso prezzo, pur essendo dipendenti dall’import dei prodotti finiti.

Per Jones, però, proprio questa situazione di svantaggio strutturale, scacco sistematico e co-dipendenza, può essere sfruttata come un grimaldello da parte degli Stati del Sud globale: “Il debito è uno strumento in loro potere. Se uniti e coordinati dicessero: ‘non pagheremo a meno che non vengano attuate le modifiche che vogliamo vedere nel sistema mondiale’, allora potrebbero essere ascoltati”. Uno spiraglio si intravede nel vertice del G20 che si terrà a Johannesburg il 22 e il 23 novembre, per la prima volta in un Paese africano. “Senza dubbio il governo sudafricano ha fatto dell’alleggerimento del debito uno dei temi principali da discutere nel G20 -conclude Jones-. Anche gli altri Paesi africani hanno rilasciato dichiarazioni molto forti sui cambiamenti che ritengono necessari. Il problema rimane che il Sudafrica non può controllare ciò che viene deciso dai 20 ‘grandi’ del Pianeta”.

