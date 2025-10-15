Interni / Approfondimento
Siamo stati alla mostra all’Ara Pacis che celebra la “pax romana” delle grandi opere
di Ylenia Sina —
Ai primi di ottobre il colosso delle infrastrutture guidato da Pietro Salini ha inaugurato la mostra “Evolutio” che vorrebbe ripercorrere 120 anni di “grandi opere” italiane, tra gli omaggi del Governo Meloni, dell’amministrazione comunale e del collegio cardinalizio. Con una riproduzione del Ponte sullo Stretto di Messina che arriva su fin alla teca dell’altare romano. Il racconto di un’agiografia del cemento che non accetta alcun rilievo critico, e anzi lo canzona