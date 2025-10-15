Siamo stati alla mostra all’Ara Pacis che celebra la “pax romana” delle grandi opere

Mentre il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini spinge sull’acceleratore per avviare i cantieri propedeutici alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, a Roma c’è un luogo in cui parte del Governo Meloni ha già potuto alzare gli occhi per ammirare i tiranti della grande opera, seppur in scala ridotta.

L’occasione l’ha creata proprio il gruppo che guida il consorzio Eurolink, il general contractor incaricato di progettare e costruire il ponte: si tratta di Webuild, colosso mondiale delle infrastrutture che nel 2023 ha registrato un fatturato record da oltre nove miliardi di euro e che in Italia ha costruito o sta costruendo centinaia di opere, tra le quali il viadotto San Giorgio a Genova, che ha sostituito il Morandi crollato nel 2018, o vari tratti di alta velocità, tra i quali la Torino-Lione.

Il 7 ottobre di quest'anno Webuild ha infatti inaugurato la mostra “Evolutio. Building the future for the last 120 years” che rimarrà accessibile fi