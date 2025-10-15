Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Interni / Approfondimento

Siamo stati alla mostra all’Ara Pacis che celebra la “pax romana” delle grandi opere

di
© Fotogramma / IPA

Ai primi di ottobre il colosso delle infrastrutture guidato da Pietro Salini ha inaugurato la mostra “Evolutio” che vorrebbe ripercorrere 120 anni di “grandi opere” italiane, tra gli omaggi del Governo Meloni, dell’amministrazione comunale e del collegio cardinalizio. Con una riproduzione del Ponte sullo Stretto di Messina che arriva su fin alla teca dell’altare romano. Il racconto di un’agiografia del cemento che non accetta alcun rilievo critico, e anzi lo canzona

Mentre il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini spinge sull’acceleratore per avviare i cantieri propedeutici alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, a Roma c’è un luogo in cui parte del Governo Meloni ha già potuto alzare gli occhi per ammirare i tiranti della grande opera, seppur in scala ridotta.

L’occasione l’ha creata proprio il gruppo che guida il consorzio Eurolink, il general contractor incaricato di progettare e costruire il ponte: si tratta di Webuild, colosso mondiale delle infrastrutture che nel 2023 ha registrato un fatturato record da oltre nove miliardi di euro e che in Italia ha costruito o sta costruendo centinaia di opere, tra le quali il viadotto San Giorgio a Genova, che ha sostituito il Morandi crollato nel 2018, o vari tratti di alta velocità, tra i quali la Torino-Lione.

Il 7 ottobre di quest'anno Webuild ha infatti inaugurato la mostra “Evolutio. Building the future for the last 120 years” che rimarrà accessibile fi

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /