Siamo rimasti fermi al vecchio mondo

Nel mondo che cambia e si avvia a una “nuova” stagione multipolare non sorprende che il 25esimo vertice della Shanghai cooperation organisation (Sco) sia stato accolto e valutato in Occidente con sorpresa e sconcerto. Tenutosi a Tianjin, città portuale a Sud di Pechino, dal 31 agosto al primo settembre 2025, è stata l’occasione per Cina, India, Russia, Pakistan e altri ventidue Paesi di mettere in mostra la propria intesa e forza politica, militare e diplomatica.

Decenni di unilateralismo e di retorica “occidentalista” sotto l’ombrello della potenza imperiale statunitense, evidentemente, non possono evaporare in poco tempo. C’è un’inerzia, un istinto di conservazione, con cui fare i conti. Ma il mondo sta cambiando davvero e nuovi equilibri si profilano all’orizzonte.

In una vecchia freddura su un certo complesso di superiorità attribuito agli inglesi, si raccontava che la Bbc, riferendo di una mareggiata nella Manica che impediva i collegamenti navali, annunciasse così