Sguardo ecologico e cuore culturale nella “Serra madre” di Bologna

In via Castiglione 134, nel quartiere Santo Stefano a Bologna, le ex serre dei giardini della città fungevano, all’inizio del secolo scorso, da ricovero per le piante del verde pubblico durante i mesi invernali. Da più di dieci anni sono diventate invece il luogo per una nuova immaginazione. Quest’ultima è una parola chiave per Kilowatt, cooperativa attiva nei settori dell’innovazione sociale, dell’economia circolare e della rigenerazione che dal 2014 ha preso in concessione questo spazio del Comune di Bologna per ristrutturarlo e creare al suo interno diverse possibilità progettuali.

Grazie a un importante investimento di più di due milioni di euro sostenuto dall’organizzazione stessa e dal cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, Kilowatt -che attualmente conta dieci soci e 30 dipendenti-, ha recuperato nel tempo gli edifici e gli spazi delle Serre dei Giardini per restituirli alla comunità sotto l’insegna della sostenibilità e della collaborazione.

Al loro interno si trov