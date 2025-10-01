Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Intervista

“Seven Jewish Children”. Un film per Gaza e la ricerca di una nuova identità

di
Un fermo immagine del film "Seven Jewish Children" © Seven Jewish Children

Adattamento dell’omonima opera teatrale del 2009, il cortometraggio raccoglie fondi per le famiglie palestinesi, riflettendo sui traumi generazionali e le paure e l’odio che generano, l’appello del giovane regista Omri Dayan è quello di “restare dalla parte dell’umanità a ogni costo”, contro il genocidio

“‘Seven Jewish Children’ può essere considerata antisemita. Pertanto, con nostro grande rammarico, la giuria ha deciso di non conferire il premio quest'anno”. È il novembre del 2022: al più “famoso” 7 ottobre manca quasi un anno, ma quelle parole risuonano attuali e rilevanti. Siamo a Stoccarda, sede dell’European drama award, il più grande riconoscimento europeo in ambito teatrale, dove la giuria decide di ritirare il premio che aveva assegnato qualche mese prima a Caryl Churchill.

Tra le più importanti drammaturghe contemporanee -oltre 30 opere all’attivo, molte su diritti umani e contro l’abuso di potere- Churchill è accusata di antisemitismo proprio a causa di "Seven Jewish Children", scritta e messa in scena dall'artista britannica nel 2009 in seguito all’operazione militare "Piombo fuso" su Gaza, nella quale Israele uccise in tre settimane circa 1.400 palestinesi, tra cui oltre trecento bambini (tredici, invece, le vittime israeliane).

Della durata di soli dieci minuti, in

