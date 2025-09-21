Semi, pesticidi, fertilizzanti in poche mani. Il gigantismo agroalimentare non si ferma

“Penso che la conseguenza peggiore del dominio di una manciata di aziende sul nostro cibo e sulla nostra agricoltura sia la perdita di libertà. Siamo meno liberi di scegliere chi può coltivare, che cosa coltivare, come farlo, quali alimenti produrre e distribuire e quanto pagare per averli. Solo pochi dirigenti possono decidere e lo fanno con una qualità del cibo bassa, a prezzi sempre più alti. Questo è ciò che oggi mi spaventa di più e non è coerente con ciò che vogliamo in quanto persone libere, che desiderano poter scegliere della propria vita”.

Basel Musharbash è un avvocato statunitense esperto di normativa antitrust che si è occupato, tra le altre cose, di come l’influenza aviaria nel 2022 negli Stati Uniti sia stata un pretesto per le compagnie Erich Wesjohann Group (Ewg) e Hendrix Genetics (Hendrix), leader nel settore delle galline ovaiole in Occidente, per mettere in atto dei processi speculativi, riducendo deliberatamente l’approvvigionamento di pulcini alle aziende fornitrici di uova con un conseguente incremento dei prezzi per i consumatori e un aumento dei guadagni delle aziende.

I ricavi di Ewg in Nord America sono infatti passati da 492 milioni di euro nell’anno fiscale 2015-2016 a 929 milioni nel 2020-2021, alla cifra senza precedenti di 1,26 miliardi raggiunta nel giugno 2022, periodo che include i primi quattro mesi dell’epidemia di influenza aviaria. Anche Hendrix ha registrato un incremento di fatturato simile: da 224 milioni di euro nel 2022 a 254 milioni nel 2023, con una percentuale di vendite totali dalle Americhe che è salita al 49-50%.

Meccanismi speculativi che si ritrovano in tutto il sistema dell’industria agroalimentare e sono stati riportati da ultimo nel rapporto “Top 10 agribusiness giants”, pubblicato a giugno 2025 dal gruppo di ricerca canadese Etc Group e dall’organizzazione non governativa con sede a Barcellona Grain.

Il gigantismo agroalimentare non si ferma. Basti pensare che le multinazionali produttrici di fertilizzanti dal 2020 al 2022 -durante la pandemia da Covid-19 e l’inizio della guerra in Ucraina- hanno visto un aumento dei propri ricavi pari al 130%. Le aziende hanno giustificato il rincaro dei prezzi con l’aumento del prezzo del gas -su cui si basano i fertilizzanti azotati-, tesi che è stata condivisa anche dalla Banca Mondiale. Tuttavia diverse ricerche internazionali hanno mostrato come dietro all’incremento dei costi ci fossero le stesse compagnie produttrici, che deliberatamente avrebbero approfittato dei periodi di crisi per aumentare i prezzi al di sopra dei costi di produzione, a scapito di agricoltori e consumatori.

Il caso delle aziende di fertilizzanti è solo un esempio del potere che le compagnie del settore agroalimentare detengono e che permette loro di stabilire i prezzi, ottenendo sempre maggiori margini di profitto e alimentando l’inflazione. E questo è reso possibile grazie alla crescente concentrazione di potere che poche multinazionali hanno in sei settori chiave dell’industria: sementi, pesticidi, fertilizzanti, macchine agricole, prodotti farmaceutici per animali e genetica del bestiame.

Nl mercato di semi, pesticidi, macchinari agricoli e farmaci veterinari dominano ristretti oligopoli: l’azienda Mosaic controlla da sola il 60% della produzione statunitense di fertilizzanti fosfatici, la tedesca Bayer detiene il 23% del mercato globale delle sementi destinate alla produzione agricola, seguita dalla statunitense Corteva al 19%, dalla cinese Syngenta al 10% e dall’altra tedesca Basf al 4%. Insieme queste ultime quattro compagnie possiedono il 56% del mercato globale delle sementi e il 61% di quello dei pesticidi.

“Quando le aziende sono in una situazione di oligopolio o monopolio come queste hanno davvero il potere di stabilire i prezzi e di trarne ampi margini di profitto. Si nascondono dietro la retorica che le materie prime sono più costose, ma in realtà possono coordinarsi per alzare i propri prezzi, consapevoli che un loro incremento genererà una reazione a catena anche da parte di altri gruppi -spiega ad Altreconomia Monica Vargas, ricercatrice di Grain-. Questo potere è particolarmente evidente nei momenti di caos. Se pensiamo all’inizio del conflitto russo-ucraino, tutti sapevano che il prezzo del gas era aumentato, ma anche quando questo è successivamente sceso, le aziende dei fertilizzanti hanno approfittato del momento, continuando ad alzare l’importo dei loro prodotti”. “Un altro esempio è quello della crisi delle uova negli Stati Uniti -aggiunge Vargas-. Diverse ricerche hanno sottolineato che i prezzi delle uova siano stati mantenuti alti anche quando effettivamente le uova non scarseggiavano più, dimostrando che non si trattava di un problema di carenza, ma di una scelta coordinata tra le aziende leader del settore”.

Secondo il rapporto di Grain ed Etc Group, le conseguenze dell’oligopolio nell’industria agroalimentare vanno al di là della sfera economica e presentano diverse implicazioni anche sul piano politico e della salute. Significativo è il caso della tedesca Bayer, che dopo l’acquisizione della multinazionale Monsanto nel 2018, ha iniziato ad avere problemi finanziari a causa delle denunce presentate da migliaia di consumatori che accusano il suo erbicida Roundup di avergli causato il cancro. Nel 2020 la multinazionale ha concluso un numero altissimo di cause con un risarcimento complessivo di 10,9 miliardi di dollari, ma ne restano ancora circa 58.000 pendenti. Per ridurre i costi, Bayer ha iniziato nel 2023 un processo di ristrutturazione aziendale, licenziando circa 7.000 dipendenti, e nell’aprile 2025 ha richiesto la protezione del tribunale negli Stati Uniti contro queste cause, minacciando la possibile interruzione della produzione di glifosato (principio attivo di diversi erbicidi).

Nel caso dell’industria farmaceutica per animali, invece, la concentrazione di potere nelle mani di poche multinazionali ha permesso alle aziende di esercitare una pressione per l’utilizzo di antibiotici, le cui vendite sono stimate in 5,10 miliardi di dollari, ignorando gli appelli che negli anni hanno mostrato quanto l’antibiotico-resistenza possa essere dannosa per la salute umana. Uno studio del gruppo di ricerca DeSmog (2023) stima che ogni anno quest’ultima sia la causa di morte di circa 700.000 persone.

A tutto ciò si aggiungono gli irreversibili danni ambientali. L’industria alimentare è da sola responsabile di un terzo delle emissioni climalteranti, oltre che la principale fonte di inquinamento del suolo e dell’acqua e della perdita di biodiversità. Inoltre le attività delocalizzate delle imprese spesso si reggono sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla migrazione di contadini e popolazioni indigene, costrette a dover abbandonare i propri territori per lasciare spazio alle colture. Il tutto nascondendosi dietro ad attività di greenwashing, come nel caso dei fertilizzanti sintetici o dei pesticidi che utilizzano in maniera ampia e negligente il prefisso “bio” per indicare un’ampia gamma di prodotti che non sostituiscono mai quelli chimici, ma semplicemente si sommano e continuano a presentare microrganismi geneticamente modificati e problemi di biosicurezza. Le stime del settore prevedono che il mercato dei prodotti biologici crescerà fino a 22 miliardi di dollari entro il 2032 e, anche in questo caso, le principali aziende stanno investendo pesantemente in questo campo per garantirsene il dominio.

“Quello che mi spaventa di più -riprende Monica Vargas- è la crisi climatica: la maggior parte della popolazione mondiale non dipende dai supermercati o dalle aziende agricole più grandi, ma da agricoltori, pescatori e pastori locali, figure tra le più colpite dagli effetti del riscaldamento globale. Se loro spariscono -ed è quello che purtroppo sta già succedendo- allora abbiamo davvero un problema, un problema che l’industria alimentare ha contribuito a generare con le sue emissioni e che continua a fomentare a scapito dei produttori più piccoli. Il tutto esclusivamente per soldi: soldi che le grandi multinazionali guadagnano sia causando la crisi climatica, sia proponendo ‘soluzioni’ per risolverla”.

