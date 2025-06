Se la “classe dirigente” sabota le politiche climatiche

Tra le persone che saranno ricordate per aver ostacolato e ritardato le politiche sulla transizione energetica, uno spazio sarà riservato anche a Chicco Testa. Dopo un passato di segretario nazionale e presidente nazionale di Legambiente, come manager ha occupato tantissime cariche nei consigli di amministrazione di tante aziende, fra cui molte legate ai combustibili fossili.

Per via del suo passato da ambientalista è una delle voci più care alle destre; con loro condivide l’abitudine a dilungarsi sui costi sociali ed economici della transizione energetica, su quanto le politiche green siano regressive, troppo costose, se non irrealizzabili. È inoltre uno strenuo sostenitore dello sviluppo dell’energia nucleare in Italia, incurante della realtà dei dati. Per Testa c’è sempre un motivo per mantenere gli investimenti nei combustibili fossili, per dire che la transizione non deve essere troppo rapida; per criticare le politiche europee e le “norme ecologiste” che sono