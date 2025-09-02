“Se c’è un posto dove è necessario che vada Marco Cavallo in questo momento sono i Cpr”

Dal 6 settembre Marco Cavallo, il grande cavallo azzurro, storia della lotta per la chiusura dei manicomi e per la restituzione dei diritti di cittadinanza, libertà e dignità per quella moltitudine di reclusi, torna ad attraversare l’Italia per far tappa nei Centri per il rimpatrio (Cpr).

Un viaggio che parte dal Centro di Gradisca d’Isonzo ed è promosso dal Forum salute mentale nell’ambito della campagna “180 Bene Comune. L’arte per restare umani”. Dopo aver attraversato e raccontato la realtà degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e contribuito alla loro chiusura, questo nuovo viaggio vuole raccontare la realtà di questi luoghi indicibili che, se da una parte ricordano gli Opg, dall’altra sono ancora più oppressivi e indescrivibili. I Cpr sono però luoghi noti per la violenza che subiscono le persone che vi sono rinchiuse, per le condizioni di vita degradanti e umilianti, per la riduzione a oggetto, all’invisibilità, all’inesistenza.

Da Gradisca, Marco Cavallo si sposterà a Milano il 20 settembre, per fare poi tappa a Roma il 27 settembre, il 3 ottobre a Potenza, l’8 a Brindisi e il 10 a Bari, in un lungo viaggio per tentare di restituire un nome, una storia, un tempo futuro. Un viaggio di denuncia e di speranza. Per chiamare alla partecipazione le tante realtà associative, le reti territoriali, gli attivisti, i cittadini e tutti coloro che vorranno esserci.

“Ho parlato a lungo con Marco Cavallo di questo viaggio. Ha cominciato a scalpitare”, racconta Peppe Dell’Acqua, ex direttore del dipartimento di Salute mentale di Trieste e tra i fondatori del Forum. Si era persino risentito che di fronte a tutto quello che sta accadendo nei Cpr, ma anche nelle carceri, non “fosse stato ancora messo in grado di partire”. Siamo davanti a uno dei momenti più difficili per i diritti, aggiunge Dell’Acqua, “che sono già negati, e lo sono ancora di più con le politiche che vengono messe in atto”, ed è per questo che bisogna lanciare un messaggio forte e unico.

“Quando Franco Basaglia è entrato per la prima volta nel manicomio di Gorizia, all’inizio degli anni Sessanta, ha detto senza mezzi termini: ‘Questo è un lager’”, riflette Nicola Cocco, medico infettivologo, membro della Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm) e attivista della Rete “Mai più lager – No ai Cpr”, che da anni si batte per denunciare le condizioni di vita dei detenuti. Basaglia ha conosciuto il carcere nazista a Venezia, spiega Cocco aggiungendo che “finché c’è un lager non ci può essere cura”. “Una delle prime volte che sono entrato nel Cpr di Milano, l’impressione che ho avuto è stata quella di trovarmi in un manicomio”.

Per Cocco è in corso una deriva manicomiale all’interno dei Cpr. “Esiste un legame tra ciò che ha denunciato Basaglia e, molto più umilmente, l’impressione che io stesso ho avuto entrando in uno di questi centri. C’è un filo rosso che collega queste due istituzioni totali”. Quelle che il sociologo Erving Goffman e Basaglia analizzano negli anni Sessanta, che non solo ti privano della libertà, ma annientano e riducono a un’unica dimensione la vita dei singoli individui. “Nello specifico dei Cpr, il razzismo su cui si fondano rende ancora più brutale e disperata la quotidianità -continua Cocco-. Le caratteristiche di degrado, sofferenza e abbandono sono esse stesse la storia di mezzo secolo di lotte di Marco Cavallo”.

Il messaggio del grande cavallo azzurro è denso e doloroso, “se c’è un posto dove è necessario che vada in questo momento sono i Cpr”, conclude Cocco. Durante il viaggio, finanziato attraverso una campagna di crowdfunding lanciata per coprire i costi ed eventuali imprevisti, a ogni tappa Marco Cavallo sarà accompagnato da un corteo che lo seguirà fino all’ingresso dei Cpr: ci saranno gruppi musicali, parate e le cento bandiere degli scarti, realizzate appunto con materiali di scarto. Verranno inoltre organizzati momenti di discussione che amplificheranno il senso del viaggio.

“Suggerisco che il cavallo si fermi, almeno per un’ora insieme a tutto il corteo, davanti all’ingresso dei Cpr. Dopo che qualcuno avrà letto la lettera indirizzata agli internati, ai trattenuti, si osserverà il silenzio -spiega Dell’Acqua-. Tutti resteranno in silenzio. Ogni dieci minuti si procederà con una lettura breve, brevissima, di una lettera rivolta ai detenuti”. Una lettera con dati, testimonianze, voci da dentro.

“Il senso del silenzio lungo e profondo sarà la denuncia più forte e più incisiva che si possa fare di fronte a quanto accade in questi luoghi -conclude Dell’Acqua-. Non ci sono parole. Qualsiasi nostro discorso finirebbe per risultare inadeguato, fuori luogo”. Serve un gesto forte, ed è necessario che Marco Cavallo riparta quanto prima. Con le cento bandiere degli scarti.

© riproduzione riservata