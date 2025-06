Scienza in vendita: il business dell’editoria accademica sulle spalle dei ricercatori

“Arrivi a un punto della carriera in cui, se non superi certe soglie di pubblicazioni e citazioni, non vai avanti -racconta Giovanni Baccolo, glaciologo e ricercatore all’Università di Roma Tre-. Nel mondo accademico italiano publish or perish non è solo un motto ma una realtà strutturale”.

Il sistema per accedere ai concorsi da professore universitario, infatti, richiede ai candidati di superare delle “soglie bibliometriche”, indicatori variabili ma che, spiega Baccolo, “includono sempre un numero minimo di articoli pubblicati su riviste scientifiche riconosciute, di citazioni ricevute e un certo valore dell’h-index”, che è un indicatore creato per quantificare l'impatto scientifico di un autore. Così, pubblicare diventa un imperativo esistenziale per fare carriera nel mondo accademico. Ma non è tutto: una tendenza più recente, connessa all’obiettivo di essere più letti e più citati, è quella della pubblicazione degli articoli in open access (scaricabili gratuitamente da chiunque)