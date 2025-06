Salvare dall’oblio le tracce lasciate dalle persone migranti a Lampedusa

Al piano terra del laboratorio di archeologia del dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa è forte l’odore di cose sottratte al passare del tempo. Sono tutte conservate dentro cassette di plastica rettangolari, riposte una accanto all’altra su scaffali di ferro alti fino al soffitto. All’ingresso ci sono quelle di colore giallo tenue dove sono custoditi i reperti di età etrusca e romana. Mentre Francesca Anichini, docente e archeologa contemporanea o più precisamente del presente, è circondata da cassette rosso acceso.

Sul lato corto di alcune di queste spiccano quattro lettere scritte con il pennarello indelebile, “LAMP” che sta per Lampedusa, dove Anichini dal 2020 al 2024 è tornata più di dieci volte per portare a termine il progetto “Tracce in movimento” e studiare il fenomeno delle migrazioni contemporanee non documentate.

Le sfila una alla volta, le poggia su un tavolo mobile e tira fuori quelli che per molti, compresa la normativa, non sono altro