SACE promuove “polizze climatiche” mentre finanzia i combustibili fossili

Alla fine dello scorso anno chiunque fosse in procinto di prendere un treno poteva imbattersi in un totem digitale con la scritta “Rischi climatici: quanto vale il futuro della tua impresa?”. La campagna pubblicitaria, presente in 14 stazioni ferroviarie italiane, promuoveva “Protezione rischio clima”, nuovo prodotto assicurativo di SACE rivolto alle aziende.

SACE è l’agenzia di credito all’esportazione italiana, controllata dal ministero dell’Economia. Questa agenzia emette polizze assicurative “classiche” o garanzie sui prestiti, cioè assicurazioni a beneficio di una banca. Se qualcosa va male, SACE rimborsa le aziende oppure le banche che hanno prestato capitali per i loro progetti, in entrambi i casi con soldi pubblici. Enti come SACE nascono per favorire l’export delle aziende di un determinato Paese ma negli ultimi anni -a causa delle crisi economiche innescate prima dalla pandemia da Covid-19 e poi dall’invasione russa dell’Ucraina- la loro operatività è cresciuta fo