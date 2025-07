RWE è responsabile delle proprie emissioni climalteranti in Perù

Un'apparente sconfitta che ha il dolce sapore di una grande vittoria, quella di Saúl Luciano Lliuya, in una delle cause climatiche più importanti della storia. Riavvolgiamo il nastro, partendo dalle primissime battute di un caso che è iniziato addirittura dieci anni fa. Per la precisione il 24 novembre 2015, quando Lliuya, contadino peruviano e guida montana nelle Ande, presentò un esposto presso una corte civile tedesca contro la multinazionale energetica RWE, considerata una delle principali responsabili della crisi climatica in atto. Un fenomeno che stava impattando seriamente Huaraz, la città del contadino dove 50mila persone erano minacciate da un’ondata di piena del lago glaciale Palcacocha, situato sopra il centro abitato e cresciuto a dismisura a causa dello scioglimento dei ghiacciai.

Per l’azione legale Lliuya è stato sostenuto dalla Ong tedesca Germanwatch, insieme alla quale aveva richiesto che RWE coprisse come compensazione dei danni causati una quota simbolica -pari a