Ritorno alle Canarie, voci e testimonianze dalla rotta migratoria tra le più letali al mondo

Le gru del porto di Las Palmas de Gran Canaria spuntano al di là dei palazzi popolari che si affacciano sulla strada. Aboubakar (nome di fantasia), 24 anni, è in fila davanti al centro Canarias 50, allestito in una ex caserma militare. È partito meno di due settimane fa dal suo Paese, il Senegal.

“Il viaggio in mare è durato sette giorni, è stato difficile. Sono arrivato sabato scorso a El Hierro -dice stendendo il braccio per indicare in direzione dell'isola - mi hanno tenuto là due giorni e ora è quattro giorni che sono qua. Domani alle 10 ho l'appuntamento per fare la richiesta di asilo, spero di andare presto a Madrid”. Insieme alle altre persone in fila lamenta il sovraffollamento del centro, “dove non ci sono problemi, ma siamo troppe persone per i servizi che ci sono”. Tre ragazzi intanto arrivano di corsa dalla salita, “ci siamo non importa che corri” grida uno di loro voltandosi verso un amico rimasto indietro, mentre si dispongono anche loro in fila davanti al grande cance