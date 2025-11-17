Altreconomia
Ritorno al Museo dell’infanzia di guerra di Sarajevo, 30 anni dopo l’Accordo di Dayton

Una sala espositiva del War childhood museum di Sarajevo © Michele Bertelli

Dalla ex Jugoslavia alla Striscia di Gaza: nella capitale della Bosnia ed Erzegovina un museo raccoglie i giochi e i ricordi di chi ha passato la propria infanzia circondato dai bombardamenti e dai cecchini. Una collezione di oltre 6mila oggetti per 30mila visitatori ogni anno. “La nostra politica è ancora bloccata in un ciclo in cui ci si appella alle paure e ai traumi”, racconta il fondatore, Jasminko Halilović, pensando alle occasioni perdute dai “patti” del 1995

Il 12 luglio 1992 Haris e il suo amico Ljubiša si trovavano tra le altalene e le barre metalliche per la ginnastica del cortile vicino a casa, nel quartiere Hrasnica di Sarajevo. L’assedio alla città da parte delle truppe serbo-bosniache era iniziato qualche mese prima ma in quel momento loro erano più concentrati sul gioco che avevano inventato da poco. All’improvviso, un boato. Haris viene scaraventato a terra. Perde conoscenza. Rinviene poco dopo, con il padre di Ljubiša che lo scuote e se lo stringe al collo. Striscia fin dentro a un vicino palazzo, al sicuro. Solo allora realizza di essere ferito: una granata aveva colpito le barre per la ginnastica, dilaniando e uccidendo altri quattro ragazzini e ragazzine.

Oggi quelle aste metalliche divelte fanno parte della collezione dei giocattoli del "War childhood museum" di Sarajevo. Fondato nel 2017, il museo espone 40 oggetti di bambini che hanno passato i primi anni di vita nella violenza di un conflitto. “Volevo fare qualcosa che

