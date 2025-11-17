“Riaprire i libri è ricominciare a vivere”: la storia di Naim, da Gaza all’Università di Torino

Naim Abu Saif ha 22 anni ma il tono di un adulto. Studente e scrittore di Gaza è sopravvissuto a due anni di genocidio per arrivare finalmente in Italia a settembre di quest’anno grazie ai corridoi universitari. Oggi a Torino studia Diritto comparato all’International University College, mentre a Gaza un centinaio di studenti attende ancora di essere evacuato.

Che cosa vuol dire per lei sedersi di nuovo in un'aula universitaria?

NAS È stato come svegliarmi da un incubo. Per due anni ho vissuto tra distruzione, paura e perdite, chiedendomi ogni giorno se sarei stato ancora vivo l'indomani. Perciò sedermi di nuovo in classe, circondato da studenti, sentire il suono delle parole invece che delle esplosioni, è stato quasi irreale.

E poter riaprire i libri, concretamente?

NAS Riaprire i libri significa di più che semplicemente studiare. Significa riappropriarmi della mia mente dopo anni di caos. Significa che sono vivo, che ho un fu