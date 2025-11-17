Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Intervista

“Riaprire i libri è ricominciare a vivere”: la storia di Naim, da Gaza all’Università di Torino

di
Naim Abu Saif, 22 anni, con il suo libro "L'ultimo respiro di Gaza" (Another Coffee Stories Editore, 2025) © Lidia Ginestra Giuffrida

Naim Abu Saif, 22 anni, scrittore di Gaza sopravvissuto a due anni di genocidio, è arrivato a Torino con i corridoi universitari. Mentre studia Diritto comparato, racconta che cosa significa riaprire i libri e la responsabilità di dare voce ai compagni ancora bloccati nella Striscia. “Quando ero a Gaza scrivevo per restare vivo; ora scrivo per mantenere viva l’attenzione su di loro”

Naim Abu Saif ha 22 anni ma il tono di un adulto. Studente e scrittore di Gaza è sopravvissuto a due anni di genocidio per arrivare finalmente in Italia a settembre di quest’anno grazie ai corridoi universitari. Oggi a Torino studia Diritto comparato all’International University College, mentre a Gaza un centinaio di studenti attende ancora di essere evacuato.

Che cosa vuol dire per lei sedersi di nuovo in un'aula universitaria?
NAS È stato come svegliarmi da un incubo. Per due anni ho vissuto tra distruzione, paura e perdite, chiedendomi ogni giorno se sarei stato ancora vivo l'indomani. Perciò sedermi di nuovo in classe, circondato da studenti, sentire il suono delle parole invece che delle esplosioni, è stato quasi irreale.

E poter riaprire i libri, concretamente?
NAS Riaprire i libri significa di più che semplicemente studiare. Significa riappropriarmi della mia mente dopo anni di caos. Significa che sono vivo, che ho un fu

Libri consigliati

