Diritti / Intervista
“Riaprire i libri è ricominciare a vivere”: la storia di Naim, da Gaza all’Università di Torino
Naim Abu Saif, 22 anni, scrittore di Gaza sopravvissuto a due anni di genocidio, è arrivato a Torino con i corridoi universitari. Mentre studia Diritto comparato, racconta che cosa significa riaprire i libri e la responsabilità di dare voce ai compagni ancora bloccati nella Striscia. “Quando ero a Gaza scrivevo per restare vivo; ora scrivo per mantenere viva l’attenzione su di loro”