Reportage dal distretto tessile di Prato, dove i lavoratori sfruttati continuano a scioperare

Tra fine maggio e inizio giugno centinaia di operai “invisibili” si sono mobilitati con il Sudd Cobas per protestare contro le condizioni dei “Macrolotti” della moda. Un groviglio di micro-aziende di stirerie, bottonerie, confezioni e pronto moda dove in tantissimi si ritrovano privi di contratto o con falsi part-time, impiegati per dieci o più ore al giorno, anche per sette giorni a settimana. Le storie di Abbas, Sen Abid e Rehman, e lo spirito di comunità solidale che si attiva nelle lotte