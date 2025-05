Reinventare il giornalismo locale per salvare le democrazie

Gabriel Kahn, professore di Giornalismo all’Università della California del Sud e per oltre dieci anni corrispondente e redattore del Wall Street Journal, non ha dubbi quando, snocciolando i dati che fotografano la crisi del giornalismo locale, afferma che senza quella fonte di notizie le nostre democrazie sono a rischio. E che le testate nazionali non bastano. Il suo non è spiccio corporativismo di settore di chi per dieci anni ha lavorato in uno dei più importanti quotidiani statunitensi ma un’analisi profonda dei rischi che si stanno correndo. Partiamo dai dati.

Negli Stati Uniti solo nel 2024, secondo il report “Lo stato delle notizie locali” della scuola di giornalismo Medill, con sede a Chicago, sono stati chiusi 130 giornali locali, con un ritmo di quasi due e mezzo a settimana. E se si allarga lo sguardo agli ultimi vent’anni il dato è impressionante: in totale 3.200 testate locali si sono “perse per strada” generando quel fenomeno che viene definito come “