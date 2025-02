Recuperare il paradigma della rivoluzione

Il 2025 è cominciato con i devastanti incendi di Los Angeles, in diretta connessione con la notizia che aveva chiuso il 2024: per la prima volta, in un anno solare, la temperatura media sul Pianeta ha superato di oltre un grado e mezzo quella dell’era preindustriale.

L’aumento massimo di 1,5 gradi è da tempo l’obiettivo degli accordi sul clima, un target in realtà solo di facciata, visto che le élite globali hanno di fatto rinunciato a lottare seriamente contro l’innalzamento delle temperature: non sono disposte, queste élite, ad avviare il radicale cambiamento di strutture sociali, produttive e di consumo che sarebbero necessarie.

A gennaio, altra ironia della storia, si è insediato alla Casa Bianca il nuovo-vecchio oligarca presidente, Donald Trump, tornato al potere con rinnovato ardore. Porta con sé nelle stanze del potere l’oligarca degli oligarchi Elon Musk, e promette di accelerare il passaggio dalla traballante democrazia statunitense a un regime di conc