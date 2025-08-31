Altreconomia
Ambiente / Opinioni

Quattro storie di suolo salvato dal cemento

di
© Lukasz Szmigiel - Unsplash

È dai “boschi catapulta” che partono “dardi ecologici” per cambiare il modo di progettare e fare città-territorio. Da Parma a Quartucciu. La rubrica di Paolo Pileri

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Qual è l’impresa più rischiosa? È la nominazione del bene senza cadere nell’Arcadia di retorica e miele. Non aspettiamo di essere nel pieno di un naufragio per accorgerci e dare voce alla bellezza. Ce lo dice Mariangela Gualtieri, poetessa.

Raccogliamo allora questa sfida nominando quattro casi di bene. Quattro esempi dove il progetto di città non sposa la durezza dell’asfalto e non baratta qualche misero metro quadrato di verde urbano o alberi-spillo per far mandar giù tanto cemento altrove. Quattro esperienze di transizione ecologica, anzi di affermazione ecologica.

Quattro storie che ci dimostrano che si può fare un’urbanistica che produce benessere e felicità senza sottostare a logiche di scambio, compensazione e compromesso. Neanche a dirlo, si tratta anche di quattro ostinate azioni di cura del suolo.

Iniziamo dalla cittadina di Cento (FE) con Bosco integrale, dedicato a Caterina Novi. Cinque ettari di un’area dismessa, nel frattempo imboschita per oltre il 90%, che un i

