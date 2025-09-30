Altreconomia
Diritti / Opinioni

Quando l’umanesimo estremo fiorisce in mezzo alla violenza senza limiti

di
© Yurii Khomitskyi -Unsplash

A Gaza l’umanità è stata gettata via, rivelando l’abisso che si apre quando, per la passione di dominare e distruggere, il disumano sfocia nel mostruoso. La sensibilità, la forza etica, la cultura e l’azione sono necessarie dinanzi al tracollo dell’umanità per tornare a credere nel futuro. Le “idee eretiche” di Roberto Mancini

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

Umanesimo estremo. Con queste parole intendo la sensibilità, la forza etica, la cultura e l’azione che bisogna attivare dinanzi al tracollo dell’umanità. L’insegnamento tragico che viene dal genocidio del popolo palestinese andrà meditato a lungo.

Intanto a Gaza l’umanità è gettata via. Si rivela l’abisso che si apre quando, per la passione di dominare e distruggere, il disumano sfocia nel mostruoso. È l’alterazione radicale e sistematica della nostra condizione. Nelle lingue mediterranee “mostro” è un essere vivente del tutto anomalo che si pone al di fuori della natura e della cultura, incarnando un monito degli dèi che riguarda il futuro.

Oggi nella violenza senza limiti del governo Netanyahu, regredito all’arbitrio del terrore puro, si riassume il diffondersi del mostruoso nel mondo. Non c’è alcun messaggio sovrannaturale, c’è solo il degrado senza fine che rispecchia la tendenza del sistema della società di mercato e di guerra a disfarsi dell’umano. L’economia finanziarizzat

