Prove di sistemi alimentari sostenibili. In Spagna e non solo

Dietro ai cancelli degli orti comunali nel barrio La Victoria, a Valladolid -nella Regione di Castilla y León, 200 chilometri a Nord di Madrid- c’è un giardino coltivato a cui si può accedere liberamente.

L’Huerta sin puerta (L’orto senza porta), il primo orto comunitario e autogestito della città, è nato nel 2012 su iniziativa di chi vive il quartiere, per recuperare i terreni abbandonati e fare una riflessione critica sull’alimentazione naturale in città.

Poco distante dall’orto, in un garage messo a disposizione da una cittadina, una volta alla settimana il Gruppo d’acquisto solidale (Gas) La patata solidaria, fondato trent’anni fa, si ritrova per la consegna di prodotti agroecologici a filiera corta.

Anche se l’agricoltura in città è molto cambiata con l’industrializzazione, che ha reso Valladolid uno dei poli automobilistici più importanti della Spagna, i Gas cittadini riescono a fare la spesa settimanale da un circuito di piccoli produttori locali.

