Diritti / Reportage

“Prima di morire si deve campare”. La lotta per l’emancipazione nello Zen

di
Lo Spazio donna Zen è gestito dall’associazione Handala e favorisce processi di autonomia e crescita personale © Enrica Muraglie

Nel quartiere popolare di Palermo considerato simbolo di povertà e criminalità minorile i diritti allo studio e alla casa devono continuamente essere rivendicati. Le voci di chi ogni giorno lavora dal basso contro l’esclusione sociale

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

C’erano tutti questi palazzi, montagne di terra rossa, topi, ratti. Quelli ci sono ancora, si sono evoluti, pure loro”. Concetta ride, alludendo ai problemi cristallizzati dello Zen di Palermo. Vive in questo luogo dal 1970, ne conosce ogni arteria e persona. 

Nel discorso comune questo quartiere è simbolo di esclusione sociale, povertà, abbandono scolastico, criminalità organizzata e giovanile. Uno stigma che impedisce di immaginare e progettare qualsiasi altro livello di realtà. E che può diventare una “profezia che si autoavvera” perché tutto qui ha “un’amplificazione sui media e acquisisce come un altro sapore: la storia di Monreale ne è la prova”, spiega Mariangela Di Gangi, consigliera comunale di Palermo, ex presidente del Laboratorio Zen insieme, associazione che, insieme ad altre, contrasta gli stereotipi sul quartiere costruendo delle alternative. 

Di Gangi si riferisce ai “fatti di Monreale”: l’uccisione di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo il 27 aprile 2025

