Prevenzione, la Cenerentola del sistema sanitario

Ci sono buoni motivi per tornare a parlare di prevenzione. Il primo rimanda alla sua centralità assoluta, nonostante sia destinata per ora a rimanere fatalmente la Cenerentola del sistema sanitario. L’Italia inoltre si appresta a definire il nuovo piano pandemico all’indomani dell’inattesa decisione di non sottoscrivere il trattato dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulla prevenzione e preparazione alle pandemie, e dopo le polemiche intorno alla commissione tecnico consultiva sulle vaccinazioni nominata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, rimasta in carica solo dieci giorni per il controverso inserimento di due componenti -Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle- da tempo noti per le critiche alle politiche vaccinali, prima e durante la pandemia. Infine, non meno importante, sono partite le consultazioni per il nuovo Piano nazionale della prevenzione (Pnp).

La prevenzione contempla una miriade di aspetti inerenti alle politiche nazionali e internazionali in materi