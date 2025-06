Nel 2024 in Italia sono state vendute 370 milioni di sigarette tradizionali in più rispetto al 2023. I dati pubblicati dalla coalizione Tobacco Endgame dimostrano che la diversificazione dell’offerta (in primis le sigarette elettroniche) non ha portato a una diminuzione delle vendite dei prodotti tradizionali. La strategia di “riduzione del danno” paventata dalle aziende è solo marketing