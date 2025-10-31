Più efficienza energetica per tutti, Onlus comprese

Il Conto termico non è una novità assoluta: già con il “2.0” di febbraio 2016 lo Stato offriva contributi a fondo perduto per incentivare interventi volti a migliorare l’efficienza energetica negli immobili e negli impianti termici da fonti rinnovabili. Con il “3.0” il governo dà una nuova spinta estendendo le tecnologie e la platea dei destinatari e semplificando le procedure.

Il decreto che istituisce il Conto termico 3.0 è arrivato finalmente in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025 con l’entrata in vigore entro 90 giorni, seguiti da altri due mesi per l’emanazione delle regole attuative da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse): la reale efficacia è quindi spostata al 2026.

Le novità di questa norma sono molte e riguardano beneficiari, interventi ammessi, percentuali e modalità. Le risorse stanziate ogni anno sono pari a 900 milioni di euro, di cui 400 per le Pubbliche amministrazioni e 500 per i privati. I beneficiari sono adesso, oltre ai privati e alla Pa, gli ed