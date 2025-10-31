Altreconomia
Economia / Opinioni

Più efficienza energetica per tutti, Onlus comprese

di
© Ashes Sitoula - unsplash

Si amplia la platea dei beneficiari del Conto termico, rinnovato per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Ottime notizie per il Terzo settore, equiparato alla Pa. La rubrica di Giacomo Prennushi

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Il Conto termico non è una novità assoluta: già con il “2.0” di febbraio 2016 lo Stato offriva contributi a fondo perduto per incentivare interventi volti a migliorare l’efficienza energetica negli immobili e negli impianti termici da fonti rinnovabili. Con il “3.0” il governo dà una nuova spinta estendendo le tecnologie e la platea dei destinatari e semplificando le procedure.

Il decreto che istituisce il Conto termico 3.0 è arrivato finalmente in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025 con l’entrata in vigore entro 90 giorni, seguiti da altri due mesi per l’emanazione delle regole attuative da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse): la reale efficacia è quindi spostata al 2026.

Le novità di questa norma sono molte e riguardano beneficiari, interventi ammessi, percentuali e modalità. Le risorse stanziate ogni anno sono pari a 900 milioni di euro, di cui 400 per le Pubbliche amministrazioni e 500 per i privati. I beneficiari sono adesso, oltre ai privati e alla Pa, gli ed

