Philip McMichael. Da un regime alimentare a un’agricoltura democratica

La produzione e il consumo di cibo sono legati a rapporti di potere economico e geopolitico: ogni epoca storica costruisce un proprio “regime alimentare” e un proprio modo di organizzare la vita rurale. Questa teoria, che spiega il ruolo strategico dell’agricoltura nello sviluppo del capitalismo mondiale, è conosciuta come food regime ed è nata negli anni Ottanta da un’intuizione di Harriet Friedmann e Philip McMichael. Quest’ultimo è sociologo rurale e professore emerito alla Cornell University (Stati Uniti), nonché autore di importanti testi come “Food regimes and agrarian questions” e “Finance or food?“.

In occasione di un incontro nell’ambito del progetto europeo NeutraWeed -che mira a sviluppare insieme alla Ong Deafal algoritmi e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (Ai) per una gestione selettiva delle erbe spontanee- McMichael ha spiegato come intende il rapporto tra tecnologia e politica, i rischi e le potenzialità dell’Ai nei regimi alimentari e la necessità di politiche pubbliche a sostegno dei piccoli produttori.

Professor McMichael, fino a che punto la direzione della ricerca scientifica può essere considerata una scelta anche politica?

PM Inizio dicendo che nutro un certo scetticismo verso le tecnologie agricole imposte dall’esterno. Mi riconosco nella visione della Via Campesina che difende l’agroecologia e la necessità di permettere ai piccoli agricoltori non solo di sopravvivere ma anche di imparare gli uni dagli altri, mantenendo e trasmettendo i saperi delle loro culture agricole. L’introduzione di tecnologie esterne, se non mediata, può danneggiare queste culture. Tuttavia, se la tecnologia viene sviluppata con le comunità agricole -valorizzando il loro sapere, invece che sostituirlo- allora può diventare uno strumento produttivo e democratico. Anche l’Ai può avere un ruolo positivo ma solo se nasce da processi partecipativi.

Nel suo libro “Food regimes and agrarian questions” descrive i diversi “regimi alimentari” che si sono succeduti nel tempo, crede che l’introduzione massiccia di tecnologie e Ai possa costituire un nuovo regime alimentare? Quali rischi vede in questa evoluzione?

PM Il rischio principale, se non cambiano le relazioni politiche e di potere, è la scomparsa delle culture agricole su piccola scala. Il regime alimentare corporativo, come lo chiamo io, è ancora molto presente, anche se è stato in parte trasformato dal ruolo della finanza e degli investitori che -pur non sapendo niente di agricoltura- speculano su terre e scorte alimentari. Questo è preoccupante: la mentalità urbana contemporanea tende a non comprendere il valore delle culture rurali, portando a una perdita di rispetto e di conoscenza. Un passaggio chiave è stato il Food systems summit dell’Onu nel 2021, quando le Nazioni Unite hanno stretto un accordo con il World economic forum. Il suo direttore, Klaus Schwab, ha dichiarato che “le multinazionali sono i fiduciari della società”. Questo mi disturba profondamente. Le disuguaglianze globali crescono e le multinazionali hanno ormai un’influenza enorme sui governi. Il multilateralismo arretra e molti Paesi si chiudono sui propri sistemi alimentari interni, trascurando problemi comuni come la crisi climatica o l’impatto ambientale dell’agricoltura industriale -responsabile di circa il 30% delle emissioni. L’Ai rischia di consolidare questo modello, creando piattaforme universali e set di dati che ignorano i saperi locali. Ci sono delle eccezioni: in alcuni contesti gli agricoltori locali stanno sviluppando in modo autonomo forme di Ai e questo è incoraggiante. Ma restano comunque delle minoranze. Occorre un cambiamento radicale nella percezione del mondo rurale: riconoscere che le filiere locali possono garantire sicurezza alimentare e sostenibilità se gestite in modo da preservare biodiversità e ridurre emissioni. Oggi, invece, gran parte del commercio alimentare globale è dominato da alimenti ultra-processati, con gravi conseguenze per la salute pubblica.

Ha accennato al ruolo che le tecnologie potrebbero avere per i piccoli agricoltori anche se la ricerca sembra spesso orientata verso le grandi produzioni. Crede che Ai e politiche pubbliche possano realmente sostenere i piccoli produttori locali, magari attraverso strumenti open-access o comunitari?

PM Credo che molto dipenda dalle domande che orientano lo sviluppo dell’Ai. Oggi la maggior parte delle piattaforme tecnologiche è costruita su modelli standardizzati che cancellano la specificità dei territori: suoli, climi, pratiche locali. Se invece l’Ai venisse progettata per proteggere e rigenerare i sistemi alimentari locali, potrebbe essere preziosa per studiare, per esempio, le relazioni tra erbe spontanee, come nel progetto NeutraWeed, o raccogliere dati sui benefici ecologici delle interazioni tra specie. Anche l’accesso a informazioni sui mercati locali potrebbe rafforzare la sovranità alimentare. Quindi non è la tecnologia in sé il problema, ma chi la progetta, perché e a vantaggio di chi.

Con il termine “agroecologia” ci si riferisce alla sovranità alimentare e al diritto a un cibo buono per tutti. Ma come bilanciare il giusto prezzo per i produttori con un prezzo accessibile per i consumatori?

PM Il punto di partenza sono i consumatori e il sistema che li circonda. Le grandi aziende agroalimentari vogliono vendere ovunque, anche a costo di spostare enormi quantità di merci con gravi impatti ambientali. Il sistema attuale, basato su cibi altamente processati, promuove innovazioni di facciata e abitudini poco salutari. Per cambiare rotta servirebbe un massiccio sostegno pubblico ai sistemi locali. Negli Stati Uniti, circa il 95% dei sussidi agricoli va all’agroindustria. Reindirizzarli verso gli agricoltori locali avrebbe un impatto enorme. Con le crisi climatiche e sociali, come quelle legate al debito nei Paesi africani, spero che emerga la consapevolezza dell’importanza di sostenere la produzione locale di cibo fresco, non solo per la salute umana ma anche per quella del Pianeta.

Susanna Debenedetti è coordinatrice dell’area formazione, ricerca e sperimentazione in agricoltura organica e rigenerativa della Ong Deafal. Dal 2005 la Ong opera quotidianamente sui territori, al fianco dei produttori, per migliorare le condizioni di vita degli agricoltori, promuovere l’autodeterminazione alimentare delle comunità e tutelare l’ambiente. Lo fa attraverso le pratiche dell’agricoltura organica e rigenerativa, un approccio sistemico che unisce aspetti agronomici, sociali ed economici. Un modello davvero eco-sistemico, capace di ricostruire legami tra persone, cibo e Pianeta.

