Per le studentesse di Gaza con borsa di studio per l’Italia le università non ripartono

“Siamo studenti e studentesse di Gaza, bloccati tra i confini, abbiamo sogni più grandi dell’assedio e una speranza che resiste ai bombardamenti” scrive Zaina, 23 anni, studentessa universitaria di Amministrazione aziendale. Potrebbe essere una delle prime studentesse a lasciare Gaza grazie a un corridoio umanitario. Nell’ottobre 2024 ha vinto una borsa di studio all’Università di Siena e da allora attende di poter partire, rischiando di morire sotto le bombe israeliane, durante l’invasione di Gaza. Intorno al 20 settembre ha ricevuto una telefonata dal consolato per comunicarle l’imminente partenza, ma ancora non c’è una data certa.

La sua casa è stata distrutta, gli edifici circostanti rasi al suolo e le persone sono in fuga senza meta: così Zaina racconta il momento più duro di questi due anni di genocidio, via messaggio ad Altreconomia. “Abbiamo ottenuto borse di studio grazie al nostro duro lavoro e alla nostra determinazione. Oggi dovremmo essere in aula a costruire il nostro futuro, invece siamo bloccati tra valichi chiusi e il silenzio internazionale. Viviamo il dolore dell’attesa, la paura dell’ignoto e il dolore dei giorni persi, rubati dalle nostre vite senza motivo”.

Come Zaina dall’altra parte del valico di Rafah, in Egitto, attendono altre studentesse e studenti di Gaza. Anche loro vincitori di borse di studio, aspettano solo il visto per partire.

“Sogno di studiare in Italia e poi tornare a Gaza per fondare un’organizzazione per aiutare bambini e bambine con bisogni speciali”, racconta Hala, 21 anni, studentessa universitaria gazawi sfollata a Il Cairo. Hala ha vinto la borsa di studio Iupals, un’iniziativa italiana per studenti e studentesse palestinesi, coordinata dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane, per frequentare il corso magistrale di Scienze linguistiche e Studi culturali per bisogni linguistici specifici all’Università di Parma.

“Ho scelto questo campo perché dà voce ai bambini con bisogni speciali. A Gaza molti bambini e bambine sono nati sani, hanno imparato a scrivere, a leggere, ad ascoltare la voce dei loro insegnanti. Ma la guerra ha improvvisamente rubato loro la vista, l’udito, persino le loro piccole membra”, spiega Hala via WhatsApp. “Li ho visti, ho insegnato loro sotto i bombardamenti. Non riesco a dimenticare i loro volti. Voglio studiare per loro, per tutti quelli che hanno perso la possibilità di imparare. Meritano cure e un’istruzione”.

Con grandi difficoltà ha compilato la candidatura da Il Cairo, dove vive da un anno e mezzo con dodici membri della sua famiglia, tra cui nonni, genitori, fratelli, sorelle e il gatto. Hanno lasciato Gaza attraverso il valico di Rafah dopo la distruzione della loro casa e adesso si mantengono vendendo vestiti online con ricami tipici palestinesi.

“Spero di riuscire a costruire una vita lontano dal suono delle bombe -continua-. I corsi universitari sono già iniziati, sto ancora aspettando il mio passaporto e il visto, sono molto in ansia per il ritardo”. Ha vinto la borsa di studio nel mese di luglio, però attende ancora il visto per partire. Lo rilascia l’agenzia governativa Almaviva, che le ha cancellato ripetutamente gli appuntamenti, rifiutando documenti o chiedendone altri che, in quanto sfollata, non ha possibilità di ottenere.

“Da un punto di vista umanitario le studentesse si trovano in una situazione peggiore rispetto a quando abbiamo cominciato a seguirle, nel 2024. Ad oggi, da Gaza, nessuno è arrivato in Italia per motivi di studio”, osserva Giovanna Cavallo, coordinatrice del programma Yalla Study, una rete di associazioni parte del Forum per cambiare l’ordine delle cose, specializzata nel diritto allo studio, che segue i casi di Zaina a Gaza e Hala in Egitto, tra tanti altri.

E se qualcosa si muove lo fa con estrema lentezza. L’11 settembre di quest’anno la Farnesina ha diffuso una nota in cui descrive il proprio impegno ad aprire “corridoi universitari” per permettere a 152 studenti e studentesse palestinesi di Gaza, che hanno vinto le borse di studio in Italia, di lasciare la Striscia. “L’Italia si è mossa molto in ritardo rispetto ad esempio a Francia, Inghilterra e Irlanda, che hanno stretto accordi per l’uscita degli studenti già nel 2023 e 2024”, fa notare però Cavallo. Il 22 e 23 settembre alcuni borsisti, tra cui Zaina, hanno ricevuto la citata chiamata che dovrebbe precedere l’evacuazione.

Rimane da capire chi farà parte del corridoio umanitario. “Non sappiamo ancora se sarà rivolto solo a chi beneficia delle borse Iupals o se ne beneficeranno anche altri borsisti che avevano ottenuto il posto prima del bando lanciato a maggio 2025 -prosegue Cavallo-. Ovviamente noi speriamo che sia il più inclusivo possibile, ma siamo pronti a intervenire anche per chi dovesse essere escluso”.

Insieme a Siena e ad altri atenei toscani, anche l’Università di Parma sta attendendo nove borsisti e borsiste del bando Iupals e due ricercatori. “Stiamo aspettando -spiega Nadia Monacelli, delegata alla cooperazione internazionale per l’Università di Parma- persone con dossier impeccabili e con tutte le carte in regola. Il 16 settembre il rettore ha scritto al console di Gerusalemme per ribadire che la nostra Università chiede a gran voce l’arrivo di questi studenti e di fare tutto il possibile per consentire loro di venire”.

Arrivi che sono ancora in forte dubbio. “Tra le cose davvero assurde c’è che non sia stato fatto un accordo preventivo per far uscire i vincitori delle borse dalla Striscia -lamenta Monacelli-. A noi i vincitori scrivono ogni giorno. In estate abbiamo ricevuto un video da una delle nostre vincitrici: si trovava in una tenda, era magrissima e in sottofondo si sentivano i bombardamenti. Che cosa stiamo aspettando a farli uscire?”.

“In questi mesi -spiega Federico Lenzerini, delegato del rettore dell’Università di Siena alle studentesse e studenti, alle ricercatrici e ricercatori provenienti da aree di crisi- abbiamo continuato a fare pressione a tutti i livelli. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una lettera molto toccante da una delle vincitrici che ci spiegava di non poter accettare perché è rimasta l’unica a prendersi cura dei fratelli piccoli e non se la sentiva di lasciarli soli. Abbiamo quindi fatto scorrere la graduatoria ma non riceviamo risposte”.

Se a Gaza gli studenti e le studentesse si trovano in un inferno, coloro che sono riusciti a raggiungere l’Egitto vivono in un limbo, giuridico e non solo. “Sono a tutti gli effetti invisibili in terra straniera -sintetizza Cavallo-. Inoltre, il consolato italiano e l’agenzia privata di intermediazione stanno attuando una prassi respingente che non facilita l’emissione dei visti”.

Finora, infatti, dall’Egitto solo una ricercatrice è riuscita a raggiungere l’Italia ed è stata accolta dall’Università di Parma il 16 settembre. “Un arrivo che è costato otto mesi di lavoro quotidiano -ricorda Monacelli-. Si pensa che a Il Cairo le cose siano più semplici ma non è affatto così. Le tempistiche sono lunghissime, anche a causa dell’agenzia Almaviva, che fa ostruzionismo non rispondendo alle mail, dando orari sbagliati, rifiutando documenti corretti. Tutto questo mentre c’è in ballo la vita delle persone”.

Il diritto allo studio è stato cancellato sia per studenti e studentesse di Gaza, sia per quelli sfollati in Egitto. Secondo le stime delle Nazioni Unite, Israele ha distrutto infatti il 95% delle infrastrutture e oltre 660mila studenti non hanno avuto accesso ad alcuna forma di istruzione per due anni. In 68mila, in base a dati forniti dall’Unrwa, sono invece riusciti ad accedere all’istruzione grazie alle “scuole-tenda” gestite da associazioni e da insegnanti nei campi e nei rifugi. In Egitto si trovano oltre 100mila gazawi che, privi dello status di rifugiati e di documenti egiziani, non possono lavorare, avere una casa in affitto o iscrivere i figli a scuola.

“Il rapporto della Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite d’inchiesta sui Territori palestinesi occupati ha rilevato che l’80% delle scuole di Gaza è stato danneggiato o completamente distrutto e tutte le 11 università della regione sono state ridotte in macerie -commentano da Docenti per Gaza, un movimento nato per chiedere l’apertura dei corridoi umanitari per studenti e studentesse palestinesi-. L’obiettivo è quello di causare danni irreversibili, distruggendo elementi dell’identità del popolo palestinese e cancellandone la cultura”.

La richiesta dell’apertura dei corridoi umanitari conclude il messaggio ricevuto da Zaina: “Chiediamo solo il nostro diritto di vivere e imparare: i diritti umani più fondamentali. Non dimenticateci. Non rimanete in silenzio”.

© riproduzione riservata