Per l’azzardo si spende quasi come per il cibo

Di gioco d’azzardo si muore. L’ultimo episodio è accaduto a Sesto San Giovanni (MI), dove un 71enne ex custode in pensione che stava per essere sfrattato a seguito della morosità nel pagamento dell’affitto, si è lanciato dal balcone del suo appartamento.

Secondo gli inquirenti una delle cause che ha spinto l’uomo a togliersi la vita potrebbe essere stata la perdita di denaro nel gioco d’azzardo. Facendo una ricerca su internet si scoprono altre situazioni nelle quali è provato che questo genera violenza e morte.

A Vercelli nel 2018 un figlio ha assassinato la madre adottiva perché si era rifiutata di dare ulteriore denaro per appianare debiti che lui aveva contratto nelle sale slot e nei casinò online. Nel cremonese un imprenditore indebitato a causa del gioco ha assassinato il cognato che gli aveva chiesto la restituzione degli orologi e dei gioielli che gli erano stati sottratti.

In Campania due gestori di un centro scommesse sono stati uccisi da un giovane