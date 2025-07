Patrick Winn. Il narcostato più potente del mondo (di cui non avete mai sentito parlare)

È raro imbattersi in una storia davvero sconosciuta. Siamo abituati a pensare che tutto il mondo sia ormai globalizzato, accessibile, mappato. E invece esistono ancora luoghi che restano inaccessibili agli occidentali, realtà irriducibili che sfuggono ai radar dell’informazione e dell’immaginario collettivo.

È il caso degli Wa, un antico gruppo etnico che vive tra le montagne al confine tra Cina e Myanmar. Da secoli considerati un popolo guerriero e temuto -noti in passato per l’usanza di infilzare le teste dei nemici uccisi sulle lance- gli Wa hanno alimentato leggende nere. Persino l’esploratore portoghese Vasco da Gama, nel Cinquecento, preferì tenersi alla larga dalle loro terre, convinto (erroneamente) che fossero cannibali. Oggi gli Wa guidano quello che è probabilmente il più potente narcostato al mondo.

La regione montuosa degli Wa rappresenta la maggior produttrice di papavero da oppio a livello planetario, più dell’Afghanistan: due enclave separate -una al confine con la Cina, l’altra con la Thailandia- dove lo Stato Wa si è costruito e arricchito grazie al narcotraffico. Con i proventi ha costruito scuole, strade, ospedali, e avviato una specie di conversione economica o “transizione morale”, favorita anche dalla sorprendente penetrazione della religione battista, l’unica influenza coloniale che abbia davvero attecchito. Lo Stato è impenetrabile, chiuso agli stranieri. Ma qualcuno è riuscito a entrarci.

Si tratta del giornalista statunitense Patrick Winn, autore di un’inchiesta, “Narcotopia”, da poco pubblicata in Italia da Adelphi. Il libro ricostruisce in profondità la storia degli Wa, dal tempo in cui l’area era nota come “Triangolo d’oro della droga” negli anni Settanta, fino a oggi. È una narrazione sorprendente, che mescola le vicende dei signori della guerra e dei ministri del Tesoro del narcostato con quelle del lungo braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti, sullo sfondo di una guerra alla droga che appare sempre più ambigua e ipocrita.

Emblematico, in questo senso, è il conflitto sotterraneo tra la Dea (Drug enforcement administration) e la Central intelligence agency (Cia), due agenzie statunitensi che, invece di cooperare, sembrano talvolta operare su fronti opposti. Abbiamo intervistato Patrick Winn, che si è dimostrato generoso e lucido nel raccontare una delle storie più oscure del nostro tempo.

Winn è eccezionale scoprire una storia così ricca e complessa ancora praticamente sconosciuta in Occidente. Si ha l’impressione che il tuo interesse per il popolo della montagna che è riuscito a emanciparsi dagli imperi derivi, almeno in parte, da un collegamento personale. Dove sei cresciuto? Come mai il tuo percorso individuale ti ha portato a raccontare la storia dello Stato Wa nel Sud-Est asiatico, così lontano geograficamente e culturalmente?

PW Sono originario di una piccola città industriale della Carolina del Nord, vicino l’Appalachia. La mia famiglia è profondamente radicata in quella regione. Ho capito molto presto che le persone che provengono da aree di montagna sono spesso sottostimate o guardate dall’alto in basso, considerate meno intelligenti delle persone di città. Lo penso tuttora. Perfino il mio accento, quello attuale, non è lo stesso di quello che avevo da bambino. L’ho cambiato per farmi accettare più facilmente. Così, quando ho scoperto il popolo Wa nel Sud-Est asiatico, ho sentito un’immediata affinità. Quanto meno, desideravo ascoltare la loro versione della storia. In realtà è difficile, e anche inconsueto, avvicinarsi agli Wa senza pregiudizi, perché loro vengono spesso considerati i “cattivi” della regione. Ma io ho deciso di guardare il mondo attraverso i loro occhi. A proposito di come li ho incontrati, ho vissuto a Bangkok, Thailandia, per 17 anni. Mentre in Occidente gli Wa sono quasi sconosciuti, lì se ne parla spesso. Perciò quando ho sentito parlare per la prima volta dello Stato Wa, ho capito che dovevo informarmi quanto più possibile. Penso che si tratti di uno dei posti più affascinanti della Terra.

In molte parti del libro si ha l’impressione che tu fossi l’unico statunitense -a volte l’unico occidentale- ad avere mai messo piede in quelle regioni remote. Come sei riuscito a ottenere la fiducia di alcuni dei personaggi principali di questa storia e avere accesso a una realtà tuttora largamente inaccessibile a giornalisti e ricercatori?

PW Ci sono stati altri occidentali, missionari, antropologi, lavoratori, e funzionari antidroga. Forse anche agenti della Cia. Solo che loro non hanno scritto un libro. Per quanto mi riguarda è stato un lungo processo. Ho passato dieci anni cercando di avere il permesso di entrare nello Stato Wa e intervistare uno dei suoi leader. Ogni volta che incontravo qualcuno che aveva un qualche rapporto con il governo Wa, chiedevo a loro di essere presentato. Per lo più venivo ignorato. Una volta mi hanno educatamente risposto, “Grazie per il suo interesse, ma non è possibile”. Infine, nel 2019, feci amicizia con un ex-soldato dell’esercito dell’United Wa State. Gli dissi che il mio sogno era incontrare uno dei leader Wa per poter comprendere la nazione dal loro punto di vista. Lui rispose: “Se è questo che desideri, dovresti conoscere mio suocero”. Non avevo idea di chi fosse, ma venne fuori che era stato uno dei tre ex leader importanti del governo Wa. Chiamalo un colpo di fortuna, ma per me fu come se avessi picchiato su una porta per dieci anni prima che si aprisse uno spiraglio.

Lo Stato Wa si comporta in pratica come una nazione indipendente -con il suo governo, infrastrutture, forze armate, scuole, bandiera e perfino moneta- pur non essendo riconosciuto a livello internazionale ed essendo ufficialmente situato all’interno dei confini del Myanmar. Come riesce a mantenere questa autonomia in un contesto così fragile e incerto?

PW Due parole, forza bruta. Gli Wa hanno 30.000 soldati, forse più. Più o meno come l’esercito svedese. E i loro soldati sono noti per essere molto duri. I Paesi confinanti, Myanmar, Thailandia, Laos, non vogliono entrare in guerra con gli Wa. Ma non è scontato che vincerebbero se lo facessero. Gli Wa non solo hanno forza lavoro ma anche una profonda conoscenza del loro territorio montagnoso e una forte determinazione a combattere. Questo ci insegna che nessuno possiede un “diritto magico” nei confronti di un Paese. Si tratta di essere in grado di difendere il proprio territorio. È il potere che crea i confini. I confini sulle mappe sono solo un’invenzione umana. Gli Wa hanno deciso che quello è il “loro” territorio, e se ci entri senza essere invitato, avrai grossi problemi. Ed è così. Inoltre, non c’è bisogno del riconoscimento delle Nazioni Unite per essere uno Stato. La leadership Wa evita di affermare pubblicamente la propria indipendenza. Alla domanda “Siete uno Stato autonomo?” rispondono “No, no, facciamo parte del Myanmar”. Ma in realtà si comportano come se fossero un governo sovrano, e hanno il potere di sostenerlo. È questo ciò che conta.

Nel tuo libro esplori il rapporto complesso e spesso conflittuale tra Cia e Dea nei confronti dello Stato Wa. Potresti dirci di più su come le rivalità tra le agenzie -in particolare il focus strategico della Cia sull’anti-comunismo contro la missione antidroga della Dea- hanno storicamente condizionato la politica estera degli Stati Uniti nella regione e continuano a influenzare gli sviluppi nello Stato Wa?

PW Nel corso della Guerra fredda la Cia considerò gli Wa come utili alleati potenziali contro la Cina comunista. Gli Wa hanno una forte cultura di guerra, e quindi se stai combattendo contro qualcuno -che sia comunista o no- è bene averli dalla tua parte. Successivamente la Dea si fece sostenitrice di una missione completamente diversa: combattere il narcotraffico. Questo portò a un conflitto tra le due agenzie. La Cia ha sempre avuto opinioni variabili sugli Wa. Al momento Dea e Cia sono allineate: ambedue considerano gli Wa alla stregua di un gruppo criminale che bisognerebbe smantellare. Ma la Cia è più potente –budget più consistente, intelligenza superiore- e quindi ha sempre l’ultima parola. Tuttavia, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti, gli Wa restano al potere. La loro influenza è intatta.

Dalle tue fonti risulta chiaro che la Cina gioca un ruolo complesso e importante nei confronti dello Stato Wa, fino a fornire armamenti e divulgare foto ufficiali delle operazioni militari con i leader Wa. Come mai questa strategia cinese -basata sul sostegno di un forte potere centralizzato piuttosto che sulla creazione di vuoti di potere- non solo trae benefici ma esercita una pressione sul governo Wa? E quali sono le implicazioni più ampie di questo rapporto per la stabilità regionale del Sud-Est asiatico?

PW La Cina ha un profondo rapporto con la leadership Wa. Si vedono di frequente foto di diplomatici cinesi seduti accanto a ufficiali Wa, anche se gli Usa etichettano quegli stessi capi come narcotrafficanti. Perché la Cina li sostiene? Perché se c’è una forte organizzazione sui tuoi confini è meglio fartela amica che nemica. La Cina fornisce agli Wa infrastrutture, armi, torri cellulari, medicine, chiedendo in cambio di “non mandare le vostre droghe in Cina”. È una buona idea. I Paesi occidentali come Stati Uniti o Europa hanno cattive relazioni con i produttori di droga, perciò non possono dire “per favore non vendetela a noi”. La Cina può, perché loro in cambio assicurano molti vantaggi. Quanto all’impatto regionale, le droghe devono pur andare da qualche parte. Se non in Cina, allora in Thailandia, Malesia, e perfino in Australia. Così, le droghe dello Stato Wa raggiungono altri Paesi, ma non la Cina.

Il popolo Wa è stato da tempo rappresentato in maniera distorta e negativa, dalle definizioni di “cacciatori di teste” in era coloniale alle accuse più recenti di non essere altro che trafficanti di droga. Come ti sei confrontato e andato oltre questi stereotipi nel tuo resoconto? Che tipo di realtà sociale e culturale hai incontrato, per esempio attraverso l’uso dei social media, la vita quotidiana e le aspirazioni collettive?

PW In effetti sono stato attirato dagli stereotipi. Ho pensato: “Scommetto che non sono poi così male come dicono”. E avevo ragione, una volta che ho cominciato a conoscere persone Wa, ho trovato che erano tra le più cordiali mai incontrate. Se hai un amico Wa, sarà un vero amico. Ho ancora belle amicizie tra loro. Ho sempre cercato di vedere le cose dal loro punto di vista. Ho chiesto a persone più anziane sulla caccia alle teste. Uno di loro mi ha detto, “È stato terribile. Quand’ero bambino, non potevo allontanarmi dal villaggio, avrebbero potuto tagliarmi la testa”. Era contento che fosse finita. Quanto alle droghe, la maggior parte degli Wa è un po’ imbarazzata. Alcuni dicono, “Dobbiamo pur sopravvivere in qualche modo, non stiamo forzando nessuno a comprarle”. Il governo Wa nega ufficialmente qualsiasi coinvolgimento con le droghe, naturalmente ho considerato questa dichiarazione come ogni altra ufficiale, con scetticismo. Ma oggi, se si guardano i social, i giovani Wa cantano canzoni d’amore e ballano su TikTok, come i teenager di ogni parte del mondo. Non parlano di caccia di teste né di eroina. Vogliono innamorarsi, ascoltare musica e divertirsi.

Lo Stato Wa ha dimostrato una notevole adattabilità, trasformandosi da ribellione etnica a una organizzazione territoriale stabile con un’economia basata sulla produzione di droghe, esprimendo allo stesso tempo il desiderio di andare oltre. Quale direzione pensi che lo Stato Wa prenderà nei prossimi decenni? Pensi ancora, come previsto da Saw Lu nel suo libro, che esista una possibilità reale per la transizione verso un’economia “meno imbarazzante”?

PW Può darsi. Ma non sarà facile. Non diventeranno all’improvviso un centro tecnologico né avranno un gran numero di fabbriche, perché è una povera, remota regione montagnosa. La produzione di oppio ha dato loro un’identità e indipendenza di Stato ma ora l’interesse è soprattutto per le miniere. Hanno minerali preziosi, in particolare le terre rare, adoperate nella tecnologia avanzata e nelle armi. La Cina le processa e le esporta, e tra i suoi maggiori clienti ci sono gli Stati Uniti. È qui l’ironia: gli Usa hanno bisogno di terre rare per costruire i loro jet di combattimento, e gran parte di questi minerali viene dal Myanmar, incluso il territorio Wa. Così gli Stati Uniti potrebbero utilizzare materiali originati da un gruppo che considerano criminale. È una strana situazione, il che dimostra la complessità di queste relazioni globali.

