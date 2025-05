Pale e torri eoliche nel tempio della biodiversità

Ecco una prova che la transizione energetica è mal pianificata o non pianificata affatto. Dove l’improvvisazione è la regola e dove contano solo il massimo profitto e la fretta. A farne le spese è un’area all’interno di una zona tutelata tra le più importanti d’Europa: le saline di Trapani e Paceco, primo punto di sosta in Europa per milioni di uccelli migratori. Un tempio della biodiversità, quella per la quale è stata firmata nel 2022 la Convenzione di Kunming durante la Cop15 di Montreal, qui tradita da un progetto di deposito temporaneo (per anni) per pale, torri eoliche e rotori.

Le saline di Trapani e Paceco sono protette dalla Convenzione di Ramsar sulle aree umide e sono parte delle Important bird areas (Iba): sono sia Zona speciale di conservazione (Zsc) sia Zona di protezione speciale (Zps). Aree il cui pregio ecologico dovrebbe far tremare i polsi ed essere il vanto di Comuni e Regione. Zone intoccabili o, semmai, da migliorare per centrare in pieno il Regolamento europeo