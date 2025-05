Dalla scalata dell’italiana Msc nella miliardaria partita dei porti di CK Hutchison al “piano fossile” del candidato premier australiano Peter Dutton passando per il “via libera” del Fondo monetario internazionale per Javier Milei. E poi i cani addestrati in Olanda utilizzati per torturare i palestinesi e la decisione delle autorità libiche di sospendere le attività di dieci Ong che si occupano di migranti