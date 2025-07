“Città pubblica, case per tutti e tutte”, recitava lo striscione d’apertura del corteo che si è svolto a Milano il 3 luglio, toccando luoghi significativi della “rigenerazione urbana” nel suo quadrante Sud-Est. Da Piazzale Lodi, con il Villaggio olimpico nell’ex Scalo di Porta Romana, al Centro vaccinale occupato di via Brenta e a Casa Jannacci in via Ortles, passando per via Gardone, con la raffica di sfratti ai danni dei suoi abitanti, a via Oglio, sede sgomberata del Residence sociale “Aldo dice 26×1”, a via Sile, sede degli Assessorati comunali al Welfare e alla Rigenerazione urbana, per chiudere in Piazzale G. Rosa, nel quartiere di Corvetto, laboratorio di vecchie e nuove esclusioni, nucleo caratterizzato da grandi insediamenti di edilizia residenziale pubblica volutamente abbandonata e accerchiato dalle operazioni immobiliari circostanti.

La manifestazione è stata il primo esito di una convergenza avviatasi in poco più di un mese tra vari soggetti, dai sindacati inquilini (primi proponenti: Sicet e Unione inquilini) alle reti cittadine per il diritto all’abitare, ai centri sociali, alle realtà liberate, ai comitati di inquilini e abitanti, a organismi del volontariato sociale, ai partiti della sinistra. Una convergenza non scontata, ma che poteva contare su due fattori in qualche modo predisponenti: la situazione oggettiva, materiale, del diritto all’abitare in città, messo drammaticamente in crisi dal “Modello Milano”, esclusivo ed escludente, e una consapevolezza soggettiva comune alle varie realtà, ossia la necessità di una mobilitazione sociale e politica forte e unitaria in difesa del diritto alla casa e alla città.

Una convergenza che si è attuata in modo condiviso e che -altro fatto positivo- si è attestata su un profilo programmatico molto avanzato; l’allargamento progressivo delle realtà coinvolte non ha portato -come di solito accade- a un annacquamento della caratterizzazione politica ma semmai a una sua forte qualificazione, a un’articolazione di temi e approcci che da tempo non si era sperimentata. Tra i partecipanti alla manifestazione, poi, era la massiccia presenza degli abitanti dei quartieri, che hanno dato la rappresentazione forte e significativa della situazione da loro vissuta.

La piattaforma della manifestazione, riassunta di seguito, non si limita solo a una critica al “malsviluppo” urbanistico di Milano, con la sua caratterizzazione speculativo-finanziaria, e alle sue conseguenze sociali (sfratti, gentrificazione, espulsione), ma propone punti qualificanti d’intervento politico in positivo, con obiettivi anche regionali e nazionali, caratterizzati dal rilancio e dalla qualificazione dell’intervento pubblico, dopo anni di quel “liberismo reale” -da ultimo incarnato dal cosiddetto decreto “Salva-Milano” per ora inabissato- che però tuttora imperversa e che va contrastato con decisione.

Un tetto agli affitti privati: trovare una casa in affitto a costi sopportabili è diventato impossibile per tantissimi abitanti. Stop alle privatizzazioni e al conferimento a fondi immobiliari delle case di enti con partecipazione pubblica come il Pio Albergo Trivulzio. Fermare la bolla degli affitti, gonfiata dalla rendita fondiaria, dagli affitti brevi e dalla speculazione. Modifica della legge 431/1998 (liberalizzazione degli affitti) e forte limitazione degli affitti brevi. Utilizzo del patrimonio privato sfitto, anche requisendolo, per famiglie e persone in attesa di case popolari.

Risposte all’emergenza abitativa: Stato, Regione e Comuni non danno risposte a chi ha bisogno di un alloggio, a partire dalle migliaia di persone in attesa di una casa popolare; chi è sfrattato viene lasciato sulla strada o è separato dai suoi cari e accolto in strutture non dignitose, spesso in condivisione. Molti nuclei in precarietà abitativa restano “invisibili”, privati del diritto alla residenza anagrafica. Stop a sfratti e sgomberi e regolarizzazione degli occupanti in stato di necessità; aumento delle assegnazioni di case popolari modificando le discriminazioni previste dalla legge regionale lombarda 16/2016. Occorre un sistema di tutele e risposte pubbliche per le famiglie sotto sfratto o senza casa. È necessario modificare le normative per l’ottenimento della residenza anagrafica nel luogo in cui si abita.

Difesa dei quartieri popolari: interi quartieri di Aler e Comune di Milano sono abbandonati e oltre 15mila case lasciate vuote, mentre il patrimonio pubblico è costantemente ridotto e gli alloggi vengono destinati a usi più redditizi. Stop alle vendite e valorizzazioni delle case popolari in tutti i comuni della Città metropolitana di Milano; ripristino del finanziamento pubblico per assegnare tutti gli alloggi sfitti e riqualificazione dei quartieri popolari abbandonati al degrado. Aler e Mm devono garantire le manutenzioni ordinarie, servizi efficienti e condizioni di vita dignitose per gli inquilini.

Difesa della città pubblica: Milano e la sua area metropolitana stanno diventando territori per ricchi, per eventi, per turisti, dove tutto viene privatizzato, espellendo migliaia di persone che non possono permettersi i costi del vivere e dell’abitare. Vogliamo verde pubblico, servizi pubblici, impianti sportivi pubblici. Difendiamo dalle logiche della speculazione gli spazi sociali liberati e le esperienze di autorganizzazione che, dal basso, rispondono ai bisogni reali delle persone in emergenza.

Fermare le speculazioni immobiliari: le politiche di Comune e Regione favoriscono la speculazione immobiliare con rilevanti vantaggi economici per gli operatori, piegando ai loro interessi le norme urbanistiche e agevolando la rendita fondiaria. Occorre modificare il Piano di governo del territorio e le norme urbanistiche delle convenzioni prevedendo quote obbligatorie di case popolari, più verde e maggiori oneri per i costruttori. Annullamento dell’accordo relativo allo Scalo di Porta Romana (relativo all’assetto post-Olimpiadi), con la riconversione del Villaggio Olimpico in un quartiere di alloggi popolari per far ritornare l’area alla sua vocazione pubblica.

Basta speculazioni sulla pelle degli studenti: anche gli studenti vengono espulsi dal caro-affitti. Lo spostamento delle facoltà scientifiche a Mind non deve alimentare la speculazione immobiliare legata alle forme di “studentato diffuso”, che scaricano su di essi i costi della rendita e dell’assenza di politiche pubbliche per l’abitare. L’università deve essere un diritto, non un privilegio per pochi o un affare per i proprietari. Stop agli affitti folli per le stanze e al business dei posti letto. Chiediamo studentati a prezzi calmierati per studenti fuori sede rivolti a chi non può sopportare i costi del libero mercato.

Come si vede, sono contenuti qualificanti: occorre andare avanti -nella stagione di mobilitazione che ci aspetta- con grande determinazione e insieme con una cura particolare di questa realtà plurale, importante e preziosa. Del resto, lo sgombero degli abitanti del centro di via Brenta -la mattina del 9 luglio, a meno di una settimana dal corteo- ci richiama a questo impegno.

