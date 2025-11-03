Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Reportage

“Oggi Umm al-Khair c’è, domani non sappiamo”. La colonizzazione continua in Cisgiordania

Eid Suleman, figura di riferimento nel villaggio di Umm al-Khair, nelle colline a Sud di Hebron nei Territori Palestinesi Occupati © Cosimo Pederzoli

Nel villaggio sulle colline a Sud di Hebron nei Territori palestinesi occupati il 28 ottobre 2025 le autorità israeliane hanno emanato ordini demolizione che coinvolgono 150 residenti, più l’unica scuola e un centro ricreativo. Un’azione illegale considerando peraltro che tutti gli edifici rientrano nel masterplan “autorizzato”, spiega Eid Suleman, figura di riferimento per tutta l’area. Il reportage dal villaggio che rischia di sparire in una notte di occupazione

“Qui abbiamo sempre accolto tutti: cristiani, ebrei, buddisti, comunità lgbtq, persone da tutte il mondo. Ma per Israele dobbiamo scomparire nel nulla. Ora siamo noi ad avere bisogno di tutto il mondo per sopravvivere”. Siamo nel villaggio di Umm al-Khair, nelle colline a Sud di Hebron, nei Territori palestinesi occupati, e a parlare è Eid Suleman, figura di riferimento per tutta l’area. “Il 28 ottobre l’autorità israeliana si è presentata con l’esercito affiggendo 14 ordini di demolizione su case civili e sul cancello della scuola”, continua Eid con la rabbia pacata e determinata di chi ha vissuto tutta la vita all’ombra di una colonia israeliana illegale. Quella di Carmel, una creatura che, come un buco nero, ha inghiottito terra, risorse e speranze dei palestinesi.

Appoggia sul tavolo del piccolo centro culturale ricreativo del villaggio tutti gli ordini di demolizione ricevuti, la mappa che ne esce è chiara e rappresenta l’ennesimo tentativo di pulizia etnica. “Non c’è nessun mo

