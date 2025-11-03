Diritti / Reportage
“Oggi Umm al-Khair c’è, domani non sappiamo”. La colonizzazione continua in Cisgiordania
di Cosimo Pederzoli —
Nel villaggio sulle colline a Sud di Hebron nei Territori palestinesi occupati il 28 ottobre 2025 le autorità israeliane hanno emanato ordini demolizione che coinvolgono 150 residenti, più l’unica scuola e un centro ricreativo. Un’azione illegale considerando peraltro che tutti gli edifici rientrano nel masterplan “autorizzato”, spiega Eid Suleman, figura di riferimento per tutta l’area. Il reportage dal villaggio che rischia di sparire in una notte di occupazione