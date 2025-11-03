“Oggi Umm al-Khair c’è, domani non sappiamo”. La colonizzazione continua in Cisgiordania

“Qui abbiamo sempre accolto tutti: cristiani, ebrei, buddisti, comunità lgbtq, persone da tutte il mondo. Ma per Israele dobbiamo scomparire nel nulla. Ora siamo noi ad avere bisogno di tutto il mondo per sopravvivere”. Siamo nel villaggio di Umm al-Khair, nelle colline a Sud di Hebron, nei Territori palestinesi occupati, e a parlare è Eid Suleman, figura di riferimento per tutta l’area. “Il 28 ottobre l’autorità israeliana si è presentata con l’esercito affiggendo 14 ordini di demolizione su case civili e sul cancello della scuola”, continua Eid con la rabbia pacata e determinata di chi ha vissuto tutta la vita all’ombra di una colonia israeliana illegale. Quella di Carmel, una creatura che, come un buco nero, ha inghiottito terra, risorse e speranze dei palestinesi.

Appoggia sul tavolo del piccolo centro culturale ricreativo del villaggio tutti gli ordini di demolizione ricevuti, la mappa che ne esce è chiara e rappresenta l’ennesimo tentativo di pulizia etnica. “Non c’è nessun mo