Oltre 5.500 ore rimaste scoperte per mancanza di personale, pocket money non erogato, scarsa pulizia e fornitura di cibo insufficiente. È la fotografia scattata dalla prefettura di Potenza della gestione biennale targata Officine sociali del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Palazzo San Gervasio.

Criticità evidenti, a cui si aggiunge un’indagine in corso della Procura per la morte di Oussama Darkaoui, il 4 agosto 2024; non considerate però abbastanza gravi da impedire all’ufficio locale del Viminale di assegnare alla cooperativa il nuovo appalto da oltre 15 milioni di euro (base d’asta) per l’erogazione dei servizi nella struttura.

Con l’aggiudicazione dell’appalto di Potenza, Officine sociali sale così a tre Cpr gestiti (Trapani e Macomer, in provincia di Nuoro) confermandosi la protagonista del sistema detenzione amministrativa. Ma non solo. La cooperativa guidata da Angelo Murabito (attuale rappresentante legale) negli ultimi anni è cresciuta molto nel settore dei servizi nell’ambito dell’immigrazione. Lo racconta il fatturato -da appena 4mila euro nel 2019 a oltre sette milioni nel 2024- ma soprattutto la sua presenza in tutta Italia: dall’hotspot di Taranto (244 posti) fino al Centro di accoglienza straordinaria di Oderzo (260), in provincia di Treviso. Le prefetture si affidano molto a Officine sociali che, però, rispetto al Cpr di Palazzo San Gervasio, tra luglio 2023 e giugno 2025, sembra aver avuto diversi problemi di gestione.

Dai documenti pubblicati dalla prefettura di Potenza infatti emerge che su un fatturato totale di quasi 2,3 milioni di euro la cooperativa è stata multata per 227.619. Di questi 133.838 per servizi non resi, extra-profitti (applicazione di tariffe orarie, per remunerazione del personale per servizi resi, inferiori a quelle previste dai contratti collettivi) e inadempimenti fiscali e contributivi, mentre 93.781 euro per penali irrogate “a vario titolo” per circa il 4% del fatturato. Al di là del “peso economico” delle penali è importante la quantificazione delle mancanze in termini di servizi resi nel Cpr.

In 19 mesi di contratto, secondo i dati rielaborati da Altreconomia, sono rimaste scoperte in totale 5.592 ore tra medici (1.659), mediatori linguistici (1.060), operatori notturni (1.055), infermieri (951), assistenti sociali (344) e via via mancanze minori di altre figure. Significa su 580 giorni di contratto (primo luglio 2023-31 gennaio 2025) circa 9,6 ore di media al giorno senza copertura. Carenze che hanno spinto il viceprefetto di Potenza, Francesco Paolo D’Alessio, lo scorso 14 maggio 2025, una volta rilevato che il nuovo appalto era stato vinto da Officine sociali, a chiedere chiarimenti al Responsabile unico del procedimento (Rup), Antonio Ferraro, chiamato a “coordinare e gestire” tutte le fasi dell’appalto. Tra le diverse richieste di chiarimento avanzate da D’Alessio una riguarda le “possibili commissioni di un illecito professionale grave” in capo alla cooperativa proprio con riferimento alle citate mancanze di gestione. Un profilo che, se riscontrato, avrebbe potuto portare alla mancata aggiudicazione della gara a Officine sociali.

Per il Rup Antonio Ferraro non è però possibile contestare questo illecito perché la mancanza delle 5.500 ore non è “piena ed esclusiva” responsabilità della cooperativa che già in passato si è sempre giustificata con l’impossibilità di trovare sul mercato di lavoro figure professionali “notoriamente carenti”. Tanto che il 30 giugno 2024, scrive Ferraro nella richiesta di chiarimenti, la prefettura aveva già rinnovato il contratto di gestione per un altro anno nonostante “la reiterazione dei principali inadempimenti era ben nota”. Non solo. Da Potenza il 24 ottobre 2024 è stata inviata una richiesta direttamente al ministero dell’Interno per chiedere se queste lacune fossero abbastanza per rescindere dal contratto. Ma il Viminale non ha mai risposto.

Chiariti i motivi per cui Officine sociali viene considerata “affidabile” -si citano anche i numerosi contratti in essere con altre prefetture- vengono poi chiesti ulteriori chiarimenti a Gerardo Quaranta, direttore dell’esecuzione del contratto vigente per la gestione del Cpr, per conoscere se da gennaio a giugno 2025 fossero state rilevate ulteriori criticità durante i quattro accessi ispettivi della prefettura.

Il viceprefetto le elenca. In primis, come nei mesi precedenti, “la mancata copertura delle ore del personale medico e la parziale erogazione del servizio infermieristico in quanto fornito da un solo infermiere in assenza del quale il servizio è stato prestato dagli operatori socio sanitari specializzati”. Ma non solo. “Il vitto fornito agli ospiti è risultato insufficiente e non corrispondente ai parametri previsti dal capitolato -annota Quaranta- nonché dall’atto aggiuntivo che prevede una grammatura degli alimenti superiori di 50 grammi per il primo e per il secondo rispetto a quella prevista dal citato capitolato; il menù giornaliero non è stato rispettato in quanto le insufficienti scorte del magazzino non hanno permesso di seguire quanto stabilito dallo stesso”. Per quanto concerne “l’erogazione dei beni e pocket money è stato rilevato che gli stessi non vengono consegnati”. E poi “la scarsa pulizia degli ambienti in particolare locali adibiti a infermiera”. Insomma, si va ben oltre la mancanza di personale. Punto sul quale, tra l’altro, fa riflettere il fatto che la prefettura sottolinei come “il personale infermieristico sia stato retribuito con il solo rimborso spese e su turni di ore continuative in assenza di riposo”.

Tutti questi elementi, come detto, non vengono però considerati dall’ufficio del Viminale un illecito professionale grave. Ed è per questo che Officine sociali viene confermata come la nuova aggiudicataria dell’appalto grazie a un’offerta economica con un ribasso del 9,98% sulla base d’asta da 15.805.871 euro (come valore massimo dell’appalto, compresa anche la proroga).

“È una situazione al limite -osserva Sergio Foà, professore di Diritto amministrativo all’Università di Torino-. Ci sono evidenti segnali che gli inadempimenti del passato potranno impedire la corretta esecuzione del contratto e potranno condurre la stazione appaltante a contestare ipotesi di risoluzione. Allo stato attuale mi pare difficile, infatti, sostenere che le obbligazioni possano essere adempiute senza personale sanitario e in condizioni igieniche/di pulizia carenti”.

In questo quadro, poi, ci sono altri due elementi da tenere in considerazione: come detto, l’indagine in corso della Procura di Potenza per la morte Oussama Darkaoui, 22 anni di origine marocchina, avvenuta il 4 agosto dell’anno scorso sotto la gestione Officine sociali (ne abbiamo scritto qui). E poi la situazione finanziaria tutt’altro che rosea. Lo raccontano i dati del bilancio al 31 dicembre 2024.

I ricavi, pari a 6.242.202 euro, hanno una media di riscossione di 6/7 mesi con un credito verso i clienti di 3.556.810: un tempo di riscossione che quindi dovrebbe essere finanziato con fonti esterne, a causa della differenza rispetto ai normali tempi di pagamento dei costi. Queste disponibilità (che possono derivare dal patrimonio netto, dal finanziamento dei soci o dalle banche) ammontano complessivamente a 525.817 euro ma sono insufficienti. I lavoratori, infatti, devono essere pagati tutti i mesi e i fornitori tra i 60 e i 120 giorni.

In queste condizioni alla cooperativa non resta che ritardare i tempi normali di pagamento, come evidenzia il debito di 383.890 euro verso enti previdenziali (da pagare tutti i mesi) a fronte di un costo annuale di 606.652 euro. Ogni attività dovrebbe perciò essere finanziata con una passività e se non dovessero esistere mezzi propri o debiti bancari allora sarebbero l’erario, gli enti, i fornitori e i lavoratori a finanziarla.

Lo sanno bene i dipendenti del Cpr di Palazzo San Gervasio che, secondo quanto emerso da notizie di stampa, sarebbero rimasti diversi mesi senza stipendio nei primi mesi del 2025. “L’Ispettorato del lavoro è intervenuto e oggi sono state saldate due mensilità ma ne mancano altre due -spiega Pietro Simonetti del Centro studi e ricerche economico-sociali (Csres) di Potenza che ha seguito in prima persona la vicenda-. Manca la liquidità e quindi questo problema si ripeterà anche nei prossimi mesi. Si ripete la stessa storia: il Cpr in quella struttura che è inadeguata non avrebbe neanche dovuto aprire. Ora il rinnovo all’ente gestore dopo due anni di cattiva gestione è solo la punta dell’iceberg”. Non solo: Invitalia, l’agenzia nazionale in capo al ministero dell’Economia che si occupa di sviluppo d’impresa, ha pubblicato a fine giugno un appalto da quasi sette milioni di euro per la ristrutturazione della struttura. Officine sociali, però, non ha inteso rispondere alle nostre domande.

© riproduzione riservata