“Occupare una terra per cancellarne il popolo”. Il rapporto di Mediterranea su Masafer Yatta

Dal mare alla terra occupata per antonomasia, lì dove bisogna stare, perché niente è casuale ed episodico, ma “frutto di una strategia deliberata e centralizzata di pulizia etnica ai danni della popolazione palestinese, attuata delle forze dell’ordine coordinate con i coloni israeliani”.

È quanto emerge dal rapporto “Occupare una terra per cancellarne il popolo” che Mediterranea saving humans ha presentato il 17 luglio in Senato, frutto di cinque mesi di presenza continuativa nei villaggi palestinesi della regione di Masafer Yatta, in Cisgiordania, la stessa dove è stato realizzato il documentario premio Oscar “No other land”.

L’associazione, che siamo soliti conoscere per gli interventi salva vite in mare, da mesi è a fianco del popolo palestinese della Cisgiordania meridionale, dove dal gennaio 2025 ha avviato un’attività di monitoraggio delle violazioni dei diritti umani e dei crimini commessi dalle forze di occupazione israeliane.

Con il progetto “Mediterranea with Palestine”, attraverso la raccolta sistematica di dati e testimonianze, l’associazione mira a documentare gli atti di oppressione subiti dai civili palestinesi, a cui gli attivisti di Mediterranea assistono quotidianamente, garantendo la loro presenza costante e un’azione di interposizione non violenta, in supporto alla popolazione palestinese. Il rapporto raccoglie i risultati dei primi 129 giorni, dal 23 gennaio al 31 maggio 2025, in Area C, quella cioè sotto completo controllo israeliano, secondo gli Accordi di Oslo.

“Le 838 violazioni documentate in 27 villaggi palestinesi in poco più di quattro mesi, distribuite in modo capillare su tutta l’Area C, dimostrano che ciò che accade nei Territori occupati è il frutto di una strategia deliberata e centralizzata di pulizia etnica, ai danni della popolazione palestinese residente, che si fonda su un’azione coordinata e complementare tra forze di occupazione israeliane -esercito e polizia- e coloni. Nulla di ciò che accade è episodico”, scrive Mediterranea.

Il rapporto analizza anche la distribuzione geografica delle violazioni documentate, indicando che la maggiore concentrazione si registra nelle aree di Susiya (150), Tuwani (93), Umm Dhorit (87) e Khallet Athaba (83): i quattro villaggi da soli raccolgono il 49% degli episodi registrati. Anche qui nulla succede per caso: i villaggi, infatti, si trovano in posizioni strategiche per il progetto di espansione coloniale israeliana, cioè molto vicini o circondati da colonie israeliane, al limite o all’interno della Firing Zone 918, cioè la zona di addestramento militare in nome della quale avvengono molti espropri, e ancora, in prossimità o lungo le vie che collegano, e quindi creano continuità territoriale, tra centri abitati palestinesi.

“Se la pulizia etnica può essere ricondotta al disegno coloniale di appropriazione esclusiva della terra, il primo tassello del suo compimento va ricercato nell’invasione della proprietà privata palestinese”, scrive l’associazione. Non è un caso, quindi, che la violazione più frequente sia proprio l’invasione delle proprietà palestinesi, a scopo intimidatorio o di molestia da parte dei coloni. Ma questa azione è spesso anche un’avvisaglia che qualcosa di più grave sta per succedere: in oltre un terzo degli episodi (147 su 409 casi documentati), l’invasione è stata accompagnata da violazioni di altro tipo, come atti di intimidazione verbale o armata da parte delle forze armate israeliane, aggressioni da parte dei coloni, arresti dei palestinesi nella proprietà, incendi o danneggiamenti a terreni, piante, sistemi di irrigazione o di beni di altro tipo.

In 136 episodi è stata registrata anche la compresenza delle forze di polizia israeliane, che “in quanto forza occupante -ricorda l’associazione italiana- avrebbero il dovere di garantire i diritti della popolazione occupata”, invece nel 37,84% dei casi sono intervenute contro i palestinesi, nel 34,23% non sono intervenute e nel 27,93% hanno interrotto la violazione dei coloni. “Nella maggioranza dei casi la polizia si è resa direttamente o indirettamente responsabile di ulteriori atti di violenza nei confronti della popolazione palestinese”, segnala ancora l’organizzazione.

Tra le altre violazioni analizzate, significative anche se meno frequenti, risultano essere l’imposizione di blocchi stradali e la creazione di nuovi avamposti. “Si tratta, rispettivamente, della negazione della libertà di movimento dei palestinesi e dello stadio finale dell’occupazione di terre palestinesi. Due elementi fondamentali nel modellare il sistema di apartheid nei Territori occupati -si legge- volto a continuare l’opera di pulizia etnica ai danni dei palestinesi”.

A ulteriore riprova del fatto che le azioni dei coloni e delle forze dell’ordine israeliane siano coordinate e mirino alla pulizia etnica nella zona di Masafer Yatta, vengono descritti quattro casi “emblematici” delle quotidiane violazioni dei diritti umani subite dalla popolazione palestinese: l’elevato livello di violenza, il prendere di mira un singolo villaggio, famiglia o attivista e la posizione strategica dei villaggi colpiti.

Nel villaggio di Tuba, per esempio, alle violenze dei coloni si è unita la targhettizzazione degli attivisti internazionali, per eliminare testimoni scomodi dei crimini israeliani nei confronti dei palestinesi. A Jinba si è assistito a un “palese coordinamento operativo tra coloni ed esercito, volto a terrorizzare la popolazione residente”.

Khallet Athaba, invece, è il più significativo esempio della pulizia etnica in corso nell’area di Masafer Yatta, attuata prima tramite demolizioni delle abitazioni palestinesi e successivamente con l’occupazione del villaggio da parte dei coloni. Infine, l’esempio di Ar Rakeez racconta un’escalation di violenza coordinata tra forze dell’ordine e coloni, che ha causato il grave ferimento del palestinese Shaikh Saeed al-Amor.

“In questo periodo storico particolarmente complesso, la comunità palestinese è ben consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare nel futuro a breve e medio termine e sa che potrà rimanere sulle proprie terre solamente resistendo ogni giorno -conclude Mediterranea-. È solo tenendo a mente questa tenacia e questo faticoso rifiuto di piegarsi alla volontà dell’occupazione che i dati presentati in questo rapporto possono essere letti in maniera completa”.

“Le violenze documentate, protette da e commesse in esecuzione di politiche statali, costituiscono, da un lato, parte integrante di illeciti internazionali della potenza occupante -scrive Luigi Daniele, professore associato di Diritto internazionale all’Università degli Studi del Molise- e, dall’altro, crimini internazionali degli individui che sovrintendono alla loro commissione. Da entrambi i punti di vista gli Stati terzi, inclusa l’Italia, hanno obblighi cogenti di non contribuire alle violazioni, segnatamente di non riconoscerne gli effetti e di non facilitare o assistere, tramite condotte attive o omissive, la loro commissione”.

Il rapporto completo è disponibile su https://mediterranearescue.org.

