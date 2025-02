Non si vuole più parlare della cancellazione del debito estero. Ma è un’urgenza globale

I Paesi a basso reddito stanno attraversando la peggiore crisi del debito degli ultimi 30 anni. Mentre quelli ricchi nel solo 2023 hanno guadagnato oltre 1,4 miliardi di dollari in rimborsi di prestiti dai maldestramente detti “Paesi in via di sviluppo”. È una questione di giustizia. La speranza (forse) arriva dai movimenti dal basso. L’editoriale del direttore, Duccio Facchini