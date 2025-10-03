Non legare è possibile: viaggio nei reparti psichiatrici “no restraint”, da Sud a Nord Italia

L’imponente uomo anziano è uno sportivo dalla grande forza fisica ma quando viene il suo turno di parlare in cerchio lo vediamo piangere come un bambino, per offese subite da adolescente in un piccolo centro segnato dalla cultura mafiosa. Siamo nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Caltagirone, antichissimo centro urbano in provincia di Catania, ed è mercoledì mattina. È il giorno in cui si tiene il “gruppo aperto” a cui Altreconomia è eccezionalmente ammessa, a patto di rispettare le tre regole dell’attività: si parla a turno, in prima persona e si deve tenere riservato quanto ascoltato. Per questo quanto riportato è stato reso anonimo, impedendo il riconoscimento dei pazienti.

Il giorno della nostra partecipazione, nella sala del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) siciliano ci sono oltre 20 persone dai 18 ai 70 anni che condividono i disagi più diversi -dai disturbi alimentari, alla solitudine, alla depressione- ma c’è anche chi ha ansia di star bene il prima possibile. Qualcuno è ricoverato ma la maggior parte viene in reparto da fuori perché “mi fa stare bene”. Può sembrare paradossale che mentre nel 95% degli Spdc -in cui si lega regolarmente ai letti e le porte blindate impediscono di uscire- la gente voglia spesso scappare, in un reparto “no restraint” i pazienti vengano di spontanea volontà. Ma non lo è. In reparti come questo il personale ottiene la fiducia del paziente anche perché sceglie di non legarlo quando sta male.

Durante la riunione si affaccia in sala un ragazzone che chiede “Come va? Io vi raggiungo per il caffè”. Più tardi il primario, Raffaele Barone, mostra una porta blindata a vetri danneggiata, anche se ancora funzionante: era stato proprio quel ragazzo, fuori di sé per l’effetto di droghe, a colpirla. Un classico caso per cui nel 95% dei reparti psichiatrici italiani si sarebbe fatto ricorso a metodi costrittivi. E invece qui no: “Siamo stati con lui ascoltandolo dalle due di mattina, quando è stato ricoverato, al pomeriggio e poi alla sera e siamo riusciti a calmarlo, dandogli farmaci, senza legarlo ma anche senza lasciarlo mai da solo”.

Raccontando l’episodio, Barone descrive una pratica usata dai reparti psichiatrici che aderiscono ai principi “no restraint”, il 5% dei 323 Spdc presenti in Italia, ispirandosi alla pratica di Franco Basaglia, che antepone l’ascolto ai metodi coercitivi e prevede anche dei rischi -come la porta a vetri danneggiata- pur di non legare i pazienti al letto. Secondo uno studio condotto in Emilia-Romagna, risulta che l’Spdc di Ravenna -l’unico “no restraint” della Regione- utilizza anche meno farmaci e ha meno incidenti con il personale rispetto ai reparti che praticano metodi costrittivi. Oggi gli aderenti al club “Spdc no restraint” sono preoccupati che il Ddl Zaffini attualmente in discussione in Parlamento e caratterizzato dalla volontà di “ristabilire una relazione con i ministeri della Giustizia e dell’Interno nella gestione della pericolosità del malato di mente” possa anche favorire la pratica della contenzione meccanica che, nonostante provochi secondo l’Oms danni sia fisici sia e psicologici, si stima venga utilizzata in Italia tra le 12mila e le 15mila volte ogni anno, fino a cinque o sei giorni consecutivi, anche nei reparti di neuropsichiatria infantile.

La preoccupazione nasce dal fatto che quando la legge si riferisce a “prevenzione, cura, riabilitazione della malattia psichiatrica” è molto generica e -soprattutto- non cita quello che gli psichiatri denunciano come la principale causa dell’esigenza di legare le persone ai letti negli Spdc: la mancanza di dotazioni adeguate di personale.

Ad oggi l’obbligo di raccogliere i dati sulla contenzione meccanica c’è solo a livello di singoli ospedali. Per questo, tra gli emendamenti presentati alla legge, il Club “Spdc no restraint” insiste sul monitoraggio del fenomeno attraverso l’istituzione di “un sistema di sorveglianza nazionale dei casi di contenzione in quanto eventi sentinella”, da indicare nel rapporto annuale del ministero della Salute.

Il Friuli-Venezia Giulia è l’unica Regione italiana completamente “no restraint”. Visitiamo il reparto psichiatrico a porte aperte dell’ospedale Maggiore di Trieste con Alessandra Oretti, che guida il Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi): le infermiere non sembrano tali perché -così come la direttrice- sono vestite con abiti normali e non con il camice, per scelta di “non creare distanze tra personale e pazienti”. Mentre parliamo arrivano due operatori. Sono ex utenti, impiegati dal Dipartimento come “esperti per esperienza”, ovvero per ascoltare i pazienti ricoverati con l’empatia di chi in quel disagio l’ha già vissuto. Si tratta di professionisti che dal 2024 hanno una loro associazione, l’Associazione italiana esperti in supporto tra pari (Aipesp) con sede a Bologna, recentemente riconosciuta dal ministero delle Iprese. “Quando vai da una persona che sta male e gli dici guarda che ci son passato e stavo pure peggio di te, tu stai dando alla persona un senso che quello che le succede non è definitivo ma è un processo che può portare a migliorarti”, spiega Davide Vallefuoco, uno dei due esperti della cooperativa “Duemilauno agenzia sociale” contrattualizzati per recarsi all’Spdc di Trieste due pomeriggi alla settimana. Ha un grande eloquio però ammette: “Per due tre anni, fino a 15 anni fa io non parlavo, ero sempre silenzioso. Quindi ora parlo anche per quegli anni lì”.

La direttrice mostra poi la porta dell’Spdc, aperta dall’interno, e spiega che “il fatto che il maniglione non sia bloccato, non vuol dire che il paziente può andar via come se fosse al bar. Se vuole uscire il personale gli parla per riportarlo alle ragioni per cui è qui”. E una delle infermiere presenti aggiunge: “La porta chiusa è una finta sicurezza: funge da innesco perché la persona vuole uscire e non può. Mentre con la porta aperta si apre anche lo spazio della mediazione e della negoziazione”. Oretti poi chiarisce che la pratica di tenere la porta aperta e non legare non è solo una scelta etica ma, soprattutto, “culturale, formativa e organizzativa”. Significa che “c’è un lavoro culturale e formativo alle tecniche di mediazione”, nonché “una dotazione di risorse che permette una proporzione adeguata operatori-ospiti”. “A volte serve un affiancamento del paziente ‘uno a uno’, anche per un periodo lungo di tempo”. “Inoltre -sottolinea la direttrice dell’Spdc di Trieste- ci deve essere una forte integrazione con i servizi territoriali: i ricoveri devono essere brevi, di pochi giorni, per stabilizzare le persone che poi continuano il percorso nei Centri di salute mentale (Csm)”.

In Friuli-Venezia Giulia i Csm sono dotati di posti letto dove le persone possono continuare il processo di stabilizzazione rimanendo però in un contesto cittadino e non ospedaliero. Visitiamo il Csm di Barcola dove al cambio tra il turno del mattino e quello del pomeriggio si svolge una riunione di equipe circa 15 operatori di varie professionalità, inclusi tirocinanti e volontari per discutere le situazioni emergenti e prendere decisioni operative come dimissioni o prese in carico, sia sulle persone assistite a domicilio, sia su quelle ospitate nel Csm. Uno strumento molto utilizzato per i casi complessi è il “budget di salute”, spiega Oretti: “Viene utilizzato per il reinserimento sociale anche di casi molto gravi di persone che non hanno casa, né famiglia né lavoro”. Ovvero le persone che la maggior parte dei Csm italiani spedirebbe in residenze psichiatriche a vita, dal costo di almeno 3.000-3.500 euro al mese. Invece il budget permette di costruire per loro soluzioni personalizzate: affitto e assistenza in appartamenti a seconda del bisogno, tirocini lavorativi e soluzioni per l’inclusione sociale. Tutto in collaborazione con cooperative del territorio.

Nel territorio di Trieste e Gorizia nel 2024 sono stati attivi 759 budget di salute per un costo complessivo di otto milioni di euro. Si tratta quindi di 10.540 euro in media per persona all’anno, meno di un quarto del costo di molte residenze: una sfida possibile grazie a Csm pubblici forti, con personale adeguato. Anche a Caltagirone si ricorre al budget di salute per favorire il reinserimento di pazienti psichiatrici in collaborazione con diverse cooperative. In particolare, “Terra Nostra” gestisce, oltre a diversi gruppi appartamento, una fattoria sociale che offre lavoro sia nella coltivazione di ortaggi e alberi da frutta, sia nella raccolta che nel confezionamento dei prodotti derivati, in collaborazione con aziende locali. Ma anche il “budget di salute”, da solo, non basta: “Occorre sempre guardare al passo successivo nella riabilitazione -concordano Barone e Oretti- nella continua ricerca di nuove soluzioni e con il coinvolgimento del paziente”.

Questa inchiesta è stata realizzata con il supporto di #IJ4EU e del Journalismfund Europe

© riproduzione riservata