Non è “innovazione”, è monopolio. Le fusioni delle Big Tech sotto la lente

L’ultima è stata a marzo, quando Alphabet, la società proprietaria di Google, ha annunciato l’acquisizione per 32 miliardi di dollari di Wiz, start-up israeliana specializzata in software di cybersecurity per il cloud computing. In una nota il colosso di Mountain View ha dichiarato che “la combinazione di Google cloud e Wiz migliorerà notevolmente il modo in cui la sicurezza sarà progettata, gestita e automatizzata”.

È ancora presto per dire se questa previsione si avvererà, tuttavia i precedenti in materia di fusioni e acquisizioni da parte delle multinazionali della Silicon Valley -Alphabet (Google), Apple, Meta (Facebook), Amazon e Microsoft, note anche con l’acronimo Gafam- non lasciano ben sperare.

“Le Big Tech sostengono di essere portatrici di innovazione a beneficio della società ma le nostre analisi mostrano che non è così”, spiega ad Altreconomia Çağrı Çavuş, ricercatore e coordinatore del Digital merger watch (Dmw),