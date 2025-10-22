Diritti / Intervista
“Non basta affrontare la questione della bianchezza, bisogna ribaltare il sistema”
di Angelo Boccato —
Kehinde Andrews, professore di Black studies alla Scuola di scienze sociali della Birmingham City University, nel suo libro “La nuova era dell’Impero” (Fandango, 2025), scardina la prospettiva storica e ideologica occidentale. Dal ruolo dell’accademia al genocidio a Gaza, mostra come le logiche di schiavitù e colonialismo continuino a strutturare il potere globale. Un lavoro che costringe a guardare in faccia la realtà della nostra società