“Non basta affrontare la questione della bianchezza, bisogna ribaltare il sistema”

Kehinde Andrews è professore di Black studies alla Scuola di scienze sociali della Birmingham City University, primo in questo ruolo nella accademia britannica. Nel suo libro "La nuova era dell’Impero. Come razzismo e colonialismo governano ancora il mondo", uscito in inglese nel 2021 e tradotto e pubblicato da Fandango Libri a ottobre 2025, Andrews ribalta la prospettiva storica e ideologica occidentale (incluso l’Illuminismo) presentando il genocidio (da Cristoforo Colombo in poi), la schiavitù e il colonialismo come elementi fondanti nella modernità e storia dell’Occidente. Lo abbiamo incontrato dopo la presentazione del suo saggio al festival di Internazionale a Ferrara.

Professor Andrews, lei è il primo docente di Black studies nel Regno Unito. Quanto il ruolo dell’accademia funge da blocco a una rappresentazione reale della storia britannica e dell’Impero?

KA In tutto il mio percorso di formazione l’unica volta che ho sentito pronunciare la