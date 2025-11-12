“No al caporalato Made in Italy”, l’appello contro lo scudo penale per le aziende della moda

L’alta qualità delle fabbriche irregolari e l’impeccabile lavoro di migranti sotto ricatto: è quel che rischia di attestare la nuova certificazione unica per la filiera della moda prevista dalla Legge annuale sulle piccole e medie imprese (cosiddetto “Ddl Pmi”), approvata in Senato a fine ottobre. Una rete di 23 organizzazioni -tra cui Oxfam, la Campagna Abiti Puliti, l’Asgi e Libera- lanciano un appello ai parlamentari affinché blocchino un testo di legge che potrebbe “legalizzare l’impunità dello sfruttamento”, istituendo un vero e proprio scudo penale.

Il disegno di legge promosso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è spuntato nel maggio di quest’anno, appena due giorni prima del commissariamento di Valentino Bags Lab, società con sede in provincia di Milano che produceva, a costi compresi tra 35 e 75 euro, borse vendute poi anche a quattromila. Il divario di prezzo, è la tesi dell’accusa, sarebbe stato a spese della salute dei lavoratori e delle lavoratrici di nazionalità cinese, alcuni dei quali particolarmente vulnerabili perché senza documenti in regola: ambienti insalubri, sostanze chimiche e infiammabili non conservate correttamente, nessun dispositivo di sicurezza, anche dodici ore di lavoro. Gli inquirenti milanesi hanno riscontrato inoltre paghe da tre euro l’ora ed evasione di contributi, assicurazione e infortuni.

Il marchio, però, non è l’unico finito sotto la lente del pubblico ministero Paolo Storari: nel 2024 anche la francese Manufactures Dior e le “eccellenze del Made in Italy” Alviero Martini e Armani operations si erano viste porre sotto l’amministrazione giudiziaria, revocata a tutte e tre dopo aver intrapreso un “virtuoso percorso compiuto dalle società nel solco delle prescrizioni impartite dal Tribunale”. L’ultimo brand coinvolto è Loro Piana, ramo italiano di Lvmh, principale gruppo nel mercato mondiale del lusso con un fatturato di oltre 58 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2025. Anche in questo caso il Tribunale ha riconosciuto che l’azienda madre, per (presunta) negligenza, imprudenza o imperizia, abbia agevolato lo sfruttamento del lavoro messo in opera dalle società fornitrici, in appalto o in subappalto, i cui titolari sono stati tutti denunciati per caporalato. Nel decreto del Tribunale si legge che le indagini hanno rilevato “una prassi illecita così radicata e collaudata da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d’impresa diretta all’aumento del business”.

Le associazioni della campagna “No caporalato Made in Italy” contestano esattamente ciò che è avvenuto in queste occasioni, cioè che le miliardarie case madri possano attraversare indenni le maglie della giustizia, presentandosi come innocenti o inconsapevoli. Secondo la rete il Ddl rafforzerebbe quello che i magistrati chiamano “decoupling organizzativo” -letteralmente “disaccoppiamento”-, ovvero la costituzione e il funzionamento di una struttura formale dell’organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali dietro la quale ne opera una informale, volta solo all’efficienza e non “gravata” da vincoli quali la sicurezza sul lavoro e diritti contrattuali.

La nuova certificazione unica di conformità, infatti, può essere richiesta dalle società i cui titolari o amministratori non hanno subito condanne penali negli ultimi cinque anni o sanzioni amministrative negli ultimi tre in ambito di normative sul lavoro. Ciò che devono impegnarsi a fare è sottoscrivere contratti con le imprese di filiera -che a loro volta potrebbero farlo con i subfornitori- che rispettino quelli di lavoro nazionali, con tutti gli obblighi previdenziali, fiscali e di sicurezza previsti. In pratica, le società riceverebbero un bollino per fare dei contratti a norma.

Le organizzazioni contestano che questi documenti dovrebbero essere già prodotti dalle aziende, che non incontrano quindi alcun ostacolo nel realizzarli falsi. Il disegno, infatti, non prevede alcun controllo reale, non istituisce una verifica esterna e non richiede che le imprese apportino alcun miglioramento concreto e dimostrabile. Per chi si oppone “la certificazione unica di conformità permetterà alle aziende di operare come sempre, continuando a violare le norme con l’avallo delle istituzioni”, creando a tutti gli effetti uno scudo penale contro le società capofila (o qualunque anello della catena che si procuri la certificazione).

Ma c’è un’altra criticità: la certificazione unica è su base volontaria. Questo aspetto limita ulteriormente l’efficacia della legge e getta ombre sull’effettiva volontà di regolamentare e controllare un settore ampiamente infiltrato dallo sfruttamento lavorativo e dal caporalato. Il 26 maggio di quest’anno il prefetto di Milano, il presidente di Regione Lombardia e il Politecnico di Milano hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda” in cui si istituiva una piattaforma simile, sempre non obbligatoria, che permetteva alle aziende di accreditarsi in una “green list” e ricevere un attestato di trasparenza e incentivi. Deborah Lucchetti, tra le promotrici dell’appello e coordinatrice nazionale della Campagna Abiti Puliti, mette in guardia: “Finché non verrà introdotto un obbligo di trasparenza e responsabilità in capo alle imprese committenti, le stesse logiche continueranno a prosperare”.

