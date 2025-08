Nell’insediamento di Torretta Antonacci, tra progetti di deportazione e relazioni sociali

Due sigarette e una bottiglia ghiacciata di bissap -bevanda rinfrescante a base di fiori di ibisco ripiena di zucchero tipica dell’Africa occidentale- per un totale di un euro e venti centesimi. Un grande porticato ricoperto in lamiera fornisce riparo dal sole e dalla pioggia, un lungo bancone in legno e un ampio retrobottega da cui Abdullai fornisce le sue mercanzie, condite da esempi illuminanti di vita pratica, momenti di meditazione e immancabili prese in giro.

A sedersi da lui si può incontrare una buona fetta del mondo variegato che popola l’insediamento informale di Torretta Antonacci, quello che tutti comunemente chiamano il "gran ghetto" di Rignano. Un villaggio di braccianti costituito da legna, container e lamiere, sperduto tra le campagne a 15 chilometri a Nord di Foggia, 21 da San Severo, di cui fa parte, e altrettanti da Rignano, dove vivono stabilmente un migliaio di persone, che diventano più di duemila con il picco della stagione del pomodoro quando qui af