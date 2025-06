Nell’inferno di Cerro de Pasco, una delle più grandi “zone di sacrificio” del Perù

"Esagerando ti direi che tra cinque o dieci anni questa città non esisterà più”, dice Miguel (il cui nome è stato modificato per garantirne l’anonimato), proprietario di una piccola farmacia a Paragsha, il quartiere di Cerro de Pasco che si affaccia sulla miniera. Mentre parliamo, suo figlio maggiore è di guardia al negozio deserto e il più piccolo gioca in strada a pallone in una nuvola di polvere.

Siamo a più di quattromila metri di altitudine, nel cuore delle Ande peruviane, a circa sei ore da Lima, dove un’enorme voragine profonda 300 metri e lunga due chilometri e mezzo sta lentamente inghiottendo una città di 70mila abitanti. Si tratta della colossale bocca della miniera a cielo aperto da cui i coloni spagnoli hanno estratto argento e rame per quattrocento anni, e da cui oggi Volcan, tra le più grandi compagnie minerarie del Perù, ricava piombo e zinco. Cerro de Pasco è una delle tante “vene aperte” dell’America Latina di cui racconta Eduardo Galeano. Una zona di sacrificio in