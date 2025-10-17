Nell’entroterra calabrese si sperimentano vie per restare e per accogliere

Nella Locride e nella Piana di Gioia Tauro si sperimentano nuove vie per restare. Strade che coinvolgono giovani locali e rifugiati che hanno scelto il territorio come nuova casa. Si produce formaggio, si coltivano ortaggi bio e si punta sull’ecoturismo. Sono due le cooperative appena nate per farlo: una agrocasearia e una cicloturistica da sviluppare tra Camini e San Ferdinando, una via di oltre 70 chilometri che collega il Tirreno e lo Ionio.

Tra le persone coinvolte dal progetto ideato da Mediterranean hope (il programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia) c’è Asib Bukari, 21 anni, di origine pachistana, che abita con i genitori, le due sorelle e il fratello a Camini. “Sono entusiasta -spiega- di far parte di questa nuova avventura. Sento che stiamo creando qualcosa di grande”. La famiglia di Asib è tra le molte che hanno scelto di stabilirsi nel piccolo borgo, dove da anni si sperimentano nuove forme di accoglienza.

La cooperativa socia