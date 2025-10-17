Diritti / Reportage
Nell’entroterra calabrese si sperimentano vie per restare e per accogliere
di Alice Pistolesi —
L’ecoturismo e la produzione sostenibile di ortaggi e formaggi, portati avanti da rifugiati e giovani del territorio, sono al centro delle attività promosse dalla cooperativa sociale Jungi Mundu e da Mediterranean hope. Difendono il “diritto alla restanza”, tra Camini e Cinquefrondi, per chi sceglie di non abbandonare la propria terra, per chi decide di tornare e per chi arriva da lontano