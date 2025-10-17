Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Reportage

Nell’entroterra calabrese si sperimentano vie per restare e per accogliere

di

L’ecoturismo e la produzione sostenibile di ortaggi e formaggi, portati avanti da rifugiati e giovani del territorio, sono al centro delle attività promosse dalla cooperativa sociale Jungi Mundu e da Mediterranean hope. Difendono il “diritto alla restanza”, tra Camini e Cinquefrondi, per chi sceglie di non abbandonare la propria terra, per chi decide di tornare e per chi arriva da lontano

Nella Locride e nella Piana di Gioia Tauro si sperimentano nuove vie per restare. Strade che coinvolgono giovani locali e rifugiati che hanno scelto il territorio come nuova casa. Si produce formaggio, si coltivano ortaggi bio e si punta sull’ecoturismo. Sono due le cooperative appena nate per farlo: una agrocasearia e una cicloturistica da sviluppare tra Camini e San Ferdinando, una via di oltre 70 chilometri che collega il Tirreno e lo Ionio.

Tra le persone coinvolte dal progetto ideato da Mediterranean hope (il programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia) c’è Asib Bukari, 21 anni, di origine pachistana, che abita con i genitori, le due sorelle e il fratello a Camini. “Sono entusiasta -spiega- di far parte di questa nuova avventura. Sento che stiamo creando qualcosa di grande”. La famiglia di Asib è tra le molte che hanno scelto di stabilirsi nel piccolo borgo, dove da anni si sperimentano nuove forme di accoglienza. 

La cooperativa socia

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /