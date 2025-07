Nelle Marche l’equo si fa nonostante piccole cifre

Prosegue il nostro viaggio per rileggere quanto fatto negli anni nei vari territori, con o senza le leggi regionali dedicate al fair trade. Continuando il nostro giro per l’Italia, approdiamo nelle Marche e incontriamo due realtà socie Equo Garantito con una storia ricca e intensa, capaci di mettere in atto una continua “rivoluAzione”, con i loro 4.400 soci e socie: Mondo Solidale e Shadhilly.

Dopo la Liguria e insieme all’Umbria (che “conosceremo” nei prossimi numeri), la legge regionale 8 del 2008 è stata tra le prime in Italia e, con un andamento un po’ ondivago, ha offerto risorse e strumenti per potenziare le attività che le due organizzazioni hanno nel frattempo saputo fare e proporre. In termini economici e al di là dei governi succedutisi, la legge marchigiana ha avuto picchi in alto (73mila euro nel 2010) e in basso (nessun importo nel 2017 e nel 2023), per un totale di 540mila euro e una media di 30mila euro annui.

Cifre che, come sottolineiamo spesso, sono pic