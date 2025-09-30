Nella Torino città della Difesa il Politecnico nega le carte

Il Politecnico di Torino non ha inviato nessuna informazione sugli accordi in essere con le aziende del settore militare. Non è stato quindi possibile ricostruire l’entità e la pervasività di questi legami in una delle città che si candida a rivestire un ruolo da protagonista nell’industria aerospaziale e della Difesa. Nel capoluogo piemontese infatti a fine 2023 è stata avviata la costruzione della Città dell’aerospazio, un luogo in cui “l’eccellenza tecnologica e industriale si affianca al mondo accademico”. Da un lato Leonardo Spa, Thales Alenia Space Spa, dall’altro gli atenei cittadini. E non solo.

Nell’area di Corso Marche (a Nord-Ovest della città) verrà anche aperto l’incubatore di start-up Diana promosso dalla Nato con l’obiettivo, tra gli altri, di “convogliare la ricerca e lo sviluppo in modo tale che prodotti dedicati in un primo tempo a un uso civile possano essere usati anche in ambito militare”. Il Politecnico però non ha ritenuto sufficienti questi elementi,