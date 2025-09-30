Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Interni / Inchiesta

Nella Torino città della Difesa il Politecnico nega le carte

di
Da sinistra verso destra: il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il rettore del Politecnico di Torino Stefano Paolo Corgnati e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2025 del Politecnico nell'aula magna G. Agnelli a Torino © Tino Romano - Ansa

Il capoluogo in crisi produttiva punta sul settore della Difesa e dell’aerospazio con la nuova “Cittadella”. Tra i diversi attori in gioco -da Leonardo a Thales- c’è anche l’ateneo. Che nega le informazioni sugli accordi con le aziende militari

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

Il Politecnico di Torino non ha inviato nessuna informazione sugli accordi in essere con le aziende del settore militare. Non è stato quindi possibile ricostruire l’entità e la pervasività di questi legami in una delle città che si candida a rivestire un ruolo da protagonista nell’industria aerospaziale e della Difesa. Nel capoluogo piemontese infatti a fine 2023 è stata avviata la costruzione della Città dell’aerospazio, un luogo in cui “l’eccellenza tecnologica e industriale si affianca al mondo accademico”. Da un lato Leonardo Spa, Thales Alenia Space Spa, dall’altro gli atenei cittadini. E non solo.

Nell’area di Corso Marche (a Nord-Ovest della città) verrà anche aperto l’incubatore di start-up Diana promosso dalla Nato con l’obiettivo, tra gli altri, di “convogliare la ricerca e lo sviluppo in modo tale che prodotti dedicati in un primo tempo a un uso civile possano essere usati anche in ambito militare”. Il Politecnico però non ha ritenuto sufficienti questi elementi,

