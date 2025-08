Nella Repubblica Centrafricana la violenza sessuale è un’emergenza silenziosa

La Repubblica Centrafricana è tra i Paesi con i livelli più bassi al mondo di salute, istruzione e reddito, i tre pilastri misurati dall’Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, che nel 2023 l’ha collocata al 191esimo posto su 193. Da decenni infatti vive sospesa tra crisi politico-militari, guerre ricorrenti e un sistema sanitario al collasso. Anche nella capitale, Bangui, molte strutture ospedaliere non hanno accesso stabile ad acqua, elettricità o farmaci e le persone più colpite dalla carenza di cure sono donne e bambini.

In questo scenario complesso la violenza sessuale rappresenta una seconda, silenziosa emergenza: spesso consumata tra le mura di casa e taciuta per paura o vergogna colpisce ogni anno migliaia di persone, molte delle quali sono minorenni. È in risposta a questa crisi che Medici senza frontiere ha avviato nel 2017 il progetto Tongolo -che in lingua sango significa “stella”, un nome che evoca speranza- pensato per offrire assistenza medica, psicologica e soc