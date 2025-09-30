Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Reportage

Nella Piana del Sele il “caporalato abitativo” aggrava lo sfruttamento

di
Nella campagna ebolitana, lavoratori all’opera nella piantumazione in vista della stagione autunnale © Salvatore Lucente

In provincia di Salerno la difficoltà nell’accesso regolare a un’abitazione rende gli oltre seimila braccianti ancora più esposti a forme di ricatto. Con i fondi del Pnrr verrà aperto un cohousing da 40 posti. Ma il problema è strutturale

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

Guardando verso il Tirreno da Eboli, è un mare di plastica a riflettere la luce prima ancora dell’acqua. Oltre seimila ettari di serre costellano lo spazio che va da Pontecagnano a Capaccio da una parte all’altra lungo il mare, spingendosi all’interno fino a Montecorvino e Battipaglia, nella Piana del Sele in provincia di Salerno.

Anche se meno conosciuta, è una delle piane agricole più produttive d’Italia, estesa per circa 450 chilometri quadrati. Qui alle storiche produzioni orticole e agli allevamenti bufalini per la produzione lattiero casearia si è affiancata da un trentennio la produzione della cosiddetta quarta gamma. Spinacina, valeriana, lattughino, i tre quarti della rucola italiana, colture protette e organizzate a livello di produzione industriale. Serre, impianti di lavaggio e imbustamento per lavorazioni sono attive 12 mesi l’anno e coinvolgono i migliori marchi italiani, da Ortomad a Bonduelle, e imprese nate sul territorio come Rago. Un’agricoltura all’avanguardia e

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

285 - Riarmo accademico / Ottobre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /