Nella Piana del Sele il “caporalato abitativo” aggrava lo sfruttamento

Guardando verso il Tirreno da Eboli, è un mare di plastica a riflettere la luce prima ancora dell’acqua. Oltre seimila ettari di serre costellano lo spazio che va da Pontecagnano a Capaccio da una parte all’altra lungo il mare, spingendosi all’interno fino a Montecorvino e Battipaglia, nella Piana del Sele in provincia di Salerno.

Anche se meno conosciuta, è una delle piane agricole più produttive d’Italia, estesa per circa 450 chilometri quadrati. Qui alle storiche produzioni orticole e agli allevamenti bufalini per la produzione lattiero casearia si è affiancata da un trentennio la produzione della cosiddetta quarta gamma. Spinacina, valeriana, lattughino, i tre quarti della rucola italiana, colture protette e organizzate a livello di produzione industriale. Serre, impianti di lavaggio e imbustamento per lavorazioni sono attive 12 mesi l’anno e coinvolgono i migliori marchi italiani, da Ortomad a Bonduelle, e imprese nate sul territorio come Rago. Un’agricoltura all’avanguardia e